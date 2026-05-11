„Müssen uns separieren“: St. Pauli kämpft vor Endspiel gegen Virus-Ausbreitung

Eins muss man dem Schicksal lassen: Es entwickelt eine blühende Fantasie dabei, wie es dem FC St. Pauli auf dem Weg zum erhofften Klassenerhalt Knüppel zwischen die Beine werfen kann. Die neueste Variante hatte beim 1:2 in Leipzig zu etlichen Personalausfällen gesorgt. Und noch ist unklar, wie lange der Zustand anhalten wird.

Dass man sich im Herbst oder Winter mit Magen-Darm-Geschichten herumschlagen muss, ist jetzt keine Rarität. Macht denn mal ein Virus die Runde, dann kennt er auch in Kabinen von Profifußballern kein Pardon. Dass aber Anfang Mai bei wunderhübschestem Frühlingswetter gleich reihenweise Spieler unfreiwillig Freundschaft mit der Emaille schließen, ist schon bemerkenswert. Und folgenreich für den FC St. Pauli zudem.

St. Pauli mit massivem Personalnotstand

St. Pauli-Trainer Alexander Blessin ist schon einiges gewohnt aus der laufenden Saison, was Hiobsbotschaften anbelangt. Erst Anfang vergangener Woche war publik geworden, dass in Karol Mets, Manolis Saliakas und Jannik Robatsch gleich drei Akteure aus seinem Kader mit strukturellen Muskelverletzungen ausfallen. Am Donnerstag wurde es dann langsam dramatisch.

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Virus sucht Kiezklub seit Donnerstag heim

Da meldete sich Adam Dzwigala als Erster mit Magen-Darm-Problemen ab. „Am Freitag ist dann David Nemeth ausgefallen, Hauke Wahl war eigentlich auch nicht spielfähig“, erklärte Blessin. „Er hat gesagt, dass er es für zehn Minuten hinbekommt.“ Der St. Pauli-Routinier musste dann aber schon viel früher auf den Platz, nämlich nach 64 Minuten für Lars Ritzka. Auch bei Ritzka und bei Louis Oppie („Er hatte Magenkrämpfe und musste raus“) war im Vorfeld halbwegs klar, dass sie nicht würden durchspielen können.

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Leipzig hat St. Pauli unter den gegebenen Umständen mit Bravour, aber ohne Lohn überstanden. Aber welche Auswirkungen hat das alles auf das „Finale“ gegen Wolfsburg am kommenden Samstag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de)? „Keiner weiß, wie lange so etwas bei jedem Einzelnen dauert“, sagte Blessin und deutete Vorsichtsmaßnahmen an: „Vor allem müssen wir uns da separieren, damit sich nicht noch mehr anstecken. Und dann müssen wir die nächsten Tage abwarten. Der freie Montag wird da wahrscheinlich auch hilfreich sein.“