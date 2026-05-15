„Wegschieben“: St. Pauli kämpft im Saison-Finale gegen die Angst

Während sich der neutrale Fußballfan keine spannendere Ausgangslage für den Kampf um den Relegationsplatz hätte wünschen können, würde man beim FC St. Pauli auf eine derartige Dramatik gerne verzichten. Am Samstag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) geht es gegen Wolfsburg um alles. Spannung ist vorprogrammiert, Anspannung unvermeidlich und Angst nicht unwahrscheinlich. Doch gerade von letzterer wollen sich Trainer Alexander Blessin und sein Team im Saison-Finale nicht stoppen lassen.

„Angst hemmt“, hatte Blessin am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Showdown gegen Tabellennachbar Wolfsburg gesagt, um dann zu betonen: „Und deswegen wollen wir sie wegschieben.“ Gar nicht so einfach, denn angesichts der Brisanz und Bedeutung des Spiels ist sie absolut menschlich und nachvollziehbar, das verhehlt auch der Trainer nicht: „Wegdiskutieren können wir sie nicht“.

St. Pauli startet aus der schlechtesten Position

Dass die drei letztplatzierten Teams bei nur einem ausstehenden Spiel allesamt die selbe Punktzahl auf dem Konto haben, ist in der Bundesliga ein Novum. Dass St. Pauli dabei mit der schlechtesten Ausgangslage ins Rennen geht, macht die Situation für Braun-Weiß umso prekärer. Von einer aussichtsreichen Position zu sprechen, wäre euphemistisch. Immerhin muss man nicht nur das eigene Spiel gewinnen, sondern auch auf Mainz in Heidenheim hoffen. Optimistisch ist man auf dem Kiez dennoch: „Auch wenn wir jetzt von der ungünstigsten Position und Tabellenplatz 18 aus starten: Wir haben die Chance, den Relegationsplatz klar zu machen“, sagte Blessin. „Wir wollen das Spiel gewinnen, wir müssen das Spiel gewinnen.“

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Platz 16 und folglich zwei weitere Spiele sind das Ziel. Die Möglichkeit, überhaupt noch darum spielen zu können, sei „eine Chance“. Doch der Druck ist nicht wegzudenken. Wie seine Profis damit umgingen? „Jeder Spieler ist individuell zu betrachten“, erklärte Blessin. „Wenn ich mit Jacko (Irvine, d. Red.) rede, der kriegt das kompensiert, da merke ich überhaupt keine Nervosität.“

Der Kapitän gehe ohnehin seit Wochen voran. Auch andere tun das: „Manche Spieler haben solche Situationen schon erlebt“, sagte Blessin und nannte Tomoya Ando als Beispiel, dem der Abstiegskampf aus seiner Zeit aus Japan bestens bekannt ist. Ein anderes Beispiel bei St. Pauli ist der plötzlich wieder wichtige Louis Oppie, der sich mit „Endspielen“ aus seiner Zeit in Bielefeld auskennt – wenn auch eher mit solchen, in denen es etwas zu gewinnen gab.

Manche Spieler brauchen Lockerheit

Doch das gilt eben nicht für jeden seiner Schützlinge: „Es gibt dann natürlich andere Spieler, wo man die Gespräche sucht und versucht, da auch ein bisschen Lockerheit reinzubringen und dann trotzdem eine gewisse Schärfe, die wichtig sein wird.“

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An der Routine und der Spieltagsvorbereitung werde man trotzdem „nichts ändern“, sagte der 52-Jährige: „Ich halte davon auch nichts.“ Zuletzt habe es aber motivierende Maßnahmen der St. Pauli-Fans, insbesondere der Ultras gegeben. Und, so viel verriet er, eine kleine Spezialmotivation werde es geben: „Wir haben vor, von der Medienabteilung ein bisschen was zu zeigen.“