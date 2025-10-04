Blessin: „Was soll ich machen?“ Warum ein Afolayan-Einsatz kein Thema war

Sie lagen zurück, brauchten dringend einen Treffer und hatten beim Spiel nach vorne deutlich Luft nach oben. Dennoch gehörte Oladapo Afolayan nicht zu den sechs Reservisten, die Trainer Alexander Blessin beim 0:1 in Bremen zum Warmmachen geschickt hatte. Aus Gründen. Und die werden die Karten des Engländers nicht verbessert haben.

Abdoulie Ceesay wurde an der Weser eingewechselt, auch Connor Metcalfe bekam noch die Chance, sich zu zeigen. Afolayan jedoch war für Blessin kein Thema, die Erklärung dafür lieferte der Coach später nach dem Spiel mit einem Wort: „Disziplinarisch.“ Und dann fragte er noch rhetorisch: „Was soll ich machen?“

Oladapo Afolayan nicht pünktlich bei St. Pauli-Termin

Afolayan war, so ließ der 52-Jährige durchblicken, am Spieltag nicht pünktlich zu einem Team-Termin erschienen. „Und wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“, sagte Blessin mit wenig erheiterter Miene. Es scheint, als käme die Beziehung zwischen ihm und seinem Angreifer jetzt endgültig auf keinen grünen Zweig mehr.

Das könnte Sie auch interessieren: Machtwort des Präsidenten zur Causa Irvine

Denn in diesem Kontext wird natürlich wieder die Generalkritik Afolayans nach dem letzten Spiel der Vorsaison hervorgekramt, als er bekanntlich schon recht massiv gegen seinen Übungsleiter geschossen hatte. Es waren Gespräche mit ihm gefolgt, eine Entschuldigung und zwischendurch in der Vorbereitung der Eindruck entstanden, Afolayan würde es mittels Leistung hinbekommen, die Nummer aus der Welt zu kriegen.

Macht ein Afolayan-Verbleib bei St. Pauli noch Sinn?

Doch nach bärenstarken ersten drei Wochen wurde es – in jedem Fall aus Sicht Blessins – weniger, Afolayan verlor seinen Platz in der Mannschaft und hatte bisher in der Saison nur noch Joker-Einsätze. Am Samstag in Bremen allerdings nicht mal mehr diesen. Und es nähert sich der Zeitpunkt, wo sich die Frage stellt, ob ein Verbleib des Aufstiegshelden am Millerntor überhaupt noch Sinn macht.