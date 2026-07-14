Vor dem Trainingslager und dem Start der Zweiten Bundesliga ist St. Pauli auf dem Transfermarkt auffällig zurückhaltend. Nur bei einem Zweitligist passierte bislang weniger, während der VfL Wolfsburg seine finanziellen Mittel voll ausschöpft.

Weniger als einen Monat müssen sich die Fans des FC St. Pauli noch gedulden, bis es in der Zweiten Bundesliga wieder ernst wird. Am 9. August geht es am ersten Spieltag gegen die SpVgg Greuther Fürth. Spätestens dann sollte der Kader in bestmöglicher Form feststehen, ehe das Transferfenster am 1. September endgültig schließt. Bislang passierte beim Kiezklub so wenig wie bei kaum einem anderen Zweitligisten.

Allzu viel Zeit bleibt für die Eingewöhnung von Neuzugängen zudem nicht mehr. Für die Kiezkicker geht es am Freitag zunächst in ein neuntägiges Trainingslager im österreichischen Flachau. Sobald das Team von Coach Marcel Rapp wieder in die Heimat zurückkehrt, bleiben lediglich noch zwei Wochen bis zum Saisonstart.

Acht Spieler gingen oder kamen bei St. Pauli

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Rechnet man ablaufende Leihen, zurückkehrende Leihspieler und vereinsinterne Wechsel heraus, verpflichtete St. Pauli bislang drei Spieler für die neue Saison (Sam Klein, Branimir Hrgota, Marcus Mathisen). Hinzu kommen fünf Abgänge (Hauke Wahl, Danel Sinani, Fin Stevens, Nikola Vasilj, Karol Mets).

Mit den acht Zu- und Abgängen konnte St. Pauli bislang ein Plus verzeichnen, das sich näher jedoch nicht beziffern lässt. Für Hrgota, Mathisen, Vasilj, Sinani und Mets floss kein Cent. Im Fall von Klein (zuletzt Brisbane Roar) und Stevens (jetzt Leyton Orient) wurde Stillschweigen über die Ablösesummen vereinbart. Bekannt ist lediglich, dass 1,8 Millionen Euro mit dem Verkauf von Wahl (jetzt VfL Wolfsburg) eingenommen werden konnten.

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Sam Klein (l.) und Marcus Mathisen gehören bislang zu den wenigen Zugängen beim FC St. Pauli. WITTERS

Beendet ist die Transferperiode für St. Pauli-Sportchef Andreas Bornemann und Co. längst nicht. Ein Abgang von Eric Smith gilt weiterhin als wahrscheinlich, auch auf den Verbleib von Jackson Irvine und Joel Chima Fujita gibt es keine Garantie. Derweil ist man mindestens auf der Suche nach einem dritten Torwart. Dass noch vor dem anstehenden Trainingslager Bewegung im Kader des Kiezklubs hereinkommt, gilt jedoch als unwahrscheinlich.

Nur bei einem anderen Absteiger passierte bislang weniger als bei St. Pauli

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Weniger Zugänge konnte bislang nur Hertha BSC vermelden. Keinen einzigen, um genau zu sein. Dafür führen sie das Einnahmen-Ranking der Zweiten Liga an. Mit den Verkäufen von Kenneth Eichhorn (9 Millionen, Bayer Leverkusen), Fabian Reese (8 Millionen, VfL Wolfsburg) und Michaël Cuisance (3,5 Millionen, RC Lens) nahm der Hauptstadt-Klub bereits 20,5 Millionen Euro ein.

Die wenigsten Transfer-Bewegungen gab es bislang beim 1. FC Heidenheim: Drei Neue und vier Abgänge vermeldete der Absteiger bislang. Am aktivsten waren derweil die SG Dynamo Dresden (zehn Zugänge, zehn Abgänge) und der FC Energie Cottbus (acht Zugänge, zwölf Abgänge).

Wolfsburg in der Zweiten Liga auf einer anderen Ebene

Wie absurd die Möglichkeiten des VfL Wolfsburg in der Zweiten Liga sind, zeigt ein Blick auf die Ausgaben. Mit 16,2 Millionen Euro gaben die „Wölfe“ bislang mehr aus, als ALLE anderen Zweitligisten zusammen, die gemeinsam auf 16,02 Millionen kommen. Fairerweise fehlen in dieser Rechnung solche Spieler wie Sam Klein, dessen Ablöse nicht öffentlich bekannt ist, die andere Dimension, in der sich Wolfsburg befindet, sollte jedoch klar sein. Mit 16,75 Millionen Einnahmen stehen die Niedersachsen gleichzeitig auf Platz zwei des Einnahmen-Rankings.

Der Gesamtmarktwert des VfL-Kaders liegt laut transfermarkt.de aktuell bei 198,85 Millionen Euro. Damit ist Wolfsburgs Kader mehr wert als die zehn „günstigsten“ Kader der Liga zusammen. Auf dem zweiten Platz folgt St. Pauli mit nicht einmal einem Viertel dieses Werts (47,93 Millionen). Den „günstigsten“ Kader der Zweiten Liga stellt Cottbus mit einem Gesamtmarktwert von 8,2 Millionen Euro.