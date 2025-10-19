St. Pauli – Hoffenheim im Liveticker: Beendet der Kiezklub seinen Negativlauf?

Es war beileibe nicht alles schlecht in den vergangenen Partien. Am Ende aber steht die einzig entscheidende Wahrheit auf der Anzeigetafel – und dort prangte zuletzt dreimal in Folge ein Ergebnis zuungunsten des FC St. Pauli. Diesen Negativlauf wollen die Kiezkicker am Sonntag gegen die TSG 1899 Hoffenheim unbedingt durchbrechen. Findet St. Pauli gegen die Kraichgauer tatsächlich zurück auf die Siegerstraße? Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Spielszene.

Das Spiel im Liveticker