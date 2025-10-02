Eine Karte für ein Heimspiel des FC St. Pauli zu ergattern, dieses Glück ist nur einem Bruchteil der Fans vergönnt. Die Nachfrage übersteigt das Angebot deutlich. Tausende Fans schauen Woche für Woche in die Röhre. Wer kein Mitglied ist, hat quasi keine Chance. Während die Rufe nach einer Erweiterung der Kapazitäten immer lauter werden, nutzen einige Anhänger ein Schlupfloch. Denn wenn es schon ein 58 Meter hohes, öffentlich zugängliches Bauwerk direkt neben dem Stadion gibt, warum nicht von dort aus mitfiebern? Die MOPO hat sich während des Spiels gegen Leverkusen auf dem Bunker an der Feldstraße umgeschaut.





