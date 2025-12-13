mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Eric Smith dribbelt mit dem Ball und schaut über das Spielfeld.

Eric Smith soll St. Pauli gegen Heidenheim endlich wieder zu drei Punkten führen. Foto: WITTERS

aktualisieren

St. Pauli – Heidenheim im Liveticker: Gewinnen die Kiezkicker das Kellerduell?

kommentar icon
arrow down

Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker. Der FC St. Pauli scheint sich ein wenig aus seiner Talfahrt befreit zu haben und bereit zu sein für die lang ersehnten drei Punkte. Gegen den 1. FC Köln holte die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin noch ein umjubeltes Last-Minute-1:1, das nach dem erfolgreichen Pokal-Auftritt gegen Borussia Mönchengladbach Mut auf mehr macht. Gegen den direkten Tabellennachbarn aus Heidenheim ist dennoch Vorsicht geboten. Der FCH besiegte letztes Wochenende den SC Freiburg überraschend mit 2:1. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Verpassen Sie keine wichtige Szene im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test