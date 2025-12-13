St. Pauli – Heidenheim im Liveticker: Gewinnen die Kiezkicker das Kellerduell?

Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker. Der FC St. Pauli scheint sich ein wenig aus seiner Talfahrt befreit zu haben und bereit zu sein für die lang ersehnten drei Punkte. Gegen den 1. FC Köln holte die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin noch ein umjubeltes Last-Minute-1:1, das nach dem erfolgreichen Pokal-Auftritt gegen Borussia Mönchengladbach Mut auf mehr macht. Gegen den direkten Tabellennachbarn aus Heidenheim ist dennoch Vorsicht geboten. Der FCH besiegte letztes Wochenende den SC Freiburg überraschend mit 2:1. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Verpassen Sie keine wichtige Szene im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker