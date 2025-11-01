mopo plus logo
St. Pauli bejubelt Wahls Tor gegen Leverkusen

Letztmals konnte St. Pauli Ende September gegen Leverkusen einen Heim-Treffer bejubeln. Gegen Gladbach soll die Tor- und Sieglosigkeit ein Ende finden. Foto: IMAGO / KBS-Picture

St. Pauli – Gladbach im Liveticker: Gelingt dem Kiezklub der Befreiungsschlag?

Vier Tage nach dem dramatischen Pokal-Erfolg gegen die TSG Hoffenheim (8:7 i.E.) ist der FC St. Pauli wieder in der Bundesliga gefordert: Im Kellerduell gegen Borussia Mönchengladbach möchten die Kiezkicker nach fünf Niederlagen in Serie auf den Sieg im Pokal aufbauen und endlich auch in der Liga wieder einen Dreier holen. Ob den Hamburgern das gelingt? Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Spielszene.

Das Spiel im Liveticker

