Ein kurzer Blick auf die Tabelle genügt, um die Bedeutung einordnen zu können. Am fünftletzten Spieltag erwartet der FC St. Pauli an diesem Freitag den 1. FC Köln am ausverkauften Millerntor. Es duelliert sich der Drittletzte mit dem Tabellen-13., der mit fünf Punkten mehr auf der Habenseite ins Rennen gehen wird. Bei Abpfiff sollen es nach dem Gusto der Hausherren nur noch zwei Zähler Abstand sein, aber damit das so kommt, muss bei Braun-Weiß viel passieren.



