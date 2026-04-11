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Konrad Laimer und Mathias Pereira Lage im Zweikampf

Im Bundesliga-Topspiel kämpfen St. Pauli und Bayern München um Punkte. Foto: imago/Lackovic

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St. Pauli – FC Bayern im Liveticker: Gelingt den Kiezkickern die Überraschung?

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Das Bundesliga-Topspiel am Millerntor steht an! Am Samstagabend trifft der FC St. Pauli um 18.30 Uhr auf den FC Bayern München. Auf dem Relegationsplatz wollen die Kiezkicker für eine dicke Überraschung sorgen – und sich weiter Luft nach unten verschaffen. Im Hinspiel (1:3) konnte das Team von Trainer Alexander Blessin bereits zeigen, dass sie es über weite Distanzen mit dem deutschen Rekordmeister aufnehmen können. Ohne Kapitän Jackson Irvine, dafür mit einem Sondertrikot, will St. Pauli gegen die Bayern auch im Rückspiel überzeugen. Im MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Szene.

Das St. Pauli-Spiel im Liveticker

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