St. Pauli – Dortmund im Liveticker: Gelingt den Kiezkickern ein Sieg zum Saisonstart?

Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker! Endlich heißt es auch für den FC St. Pauli wieder Bundesliga-Fußball. Im Topspiel des 1. Spieltags bekommen es die Kiezkicker mit Borussia Dortmund zu tun. Während sich die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin in der Vorwoche in der 1. Runde des DFB-Pokals erst nach Elfmeterschießen mit 3:2 gegen Eintracht Norderstedt durchsetze, hatte der BVB ebenfalls ordentlich zu kämpfen. Die Schwarz-Gelben konnten Rot-Weiß Essen allerdings noch in der regulären Spielzeit gerade so mit 1:0 bezwingen. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Verpassen Sie keine wichtige Szene im MOPO-Liveticker!

Das Spiel im Liveticker