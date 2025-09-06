mopo plus logo
Louis Oppie gestikuliert

23 Jahre jung und schon reichlich reif auf dem Platz und daneben: Louis Oppie Foto: WITTERS

paidSt. Pauli-Derbysieger Oppie: „Wenn HSV-Fans uns den Mittelfinger zeigen …“

Man kann das mal so machen. Aus der 3. Liga gekommen, ist St. Paulis Louis Oppie (23) mit einem 3:3 gegen Borussia Dortmund und dem 2:0-Derbysieg beim HSV in seine Bundesliga-Karriere gestartet. Ein famoser Auftakt für einen jungen Mann, bei dem es in der Karriere nicht immer nur in eine Richtung ging und der in allen Lebenslagen schon erstaunlich reif rüberkommt. Im Gespräch mit der MOPO erzählt er, wie es sich als frisch gebackener Stadtmeister anfühlt – und warum ihn 50.000 HSV-Fans nicht einschüchtern.


