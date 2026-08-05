Der bisherige Kapitän wechselt nach Japan. Dabei wollte er eigentlich beim Kiezklub bleiben. Wie sich das Blatt gewendet hat, was Bornemann und Irvine sagen.

Es lag in der Luft. Am Dienstag war von Jackson Irvine auf dem Trainingsplatz nichts zu sehen. „Individuelles Programm“, hieß es von Vereinsseite auf MOPO-Nachfrage. Während der noch angeschlagene Landsmann Connor Metcalfe auf dem Rasen ein paar Runden drehte, ließ sich der Kapitän trotz Traumwetters nicht draußen blicken, auch nicht ganz kurz. Jetzt ist klar: Das hatte einen Grund. Die heißeste Personalie des FC St. Pauli ist nach MOPO-Informationen entschieden!

Irvine wird nie wieder eine Trainingseinheit mit den Kiezkickern absolvieren. Nach fünf Jahren, von denen die meisten eine innige Liebesbeziehung waren, die zuletzt immer schwieriger wurde, steht die Trennung bevor.

Jackson Irvine wechselt nach Japan

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Irvine wird den Kiezklub nach MOPO-Informationen mit sofortiger Wirkung in Richtung Japan (Cerezo Osaka) verlassen. Trotz laufenden Vertrags.

Die offizielle Bestätigung des FC St. Pauli folgte am Mittwoch um 11 Uhr. Sportchef Andreas Bornemann wird darin so zitiert: „Jackson ist nach seiner Rückkehr von der WM mit dem Wunsch auf uns zugekommen, den Wechsel nach Japan zu realisieren. Nach intensiven Gesprächen haben wir diesem Wunsch entsprochen. Wir danken Jacko für den Einsatz in den vergangenen Jahren und wünschen ihm sowie seiner Familie für die Zukunft alles Gute.“

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Über die Ablösemodalitäten hätten die Klubs Stillschweigen vereinbart.

Irvine freut sich auf „heißeste Fußballnation der Welt“

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Auf der Homepage seinen neuen Vereins Cerezo Osaka wird Irvine so zitiert: „Ich freue mich riesig darauf, in die heißeste Fußballnation der Welt zu kommen und mich einer neuen Liga und einem Verein mit großem Potenzial anzuschließen. Ich hoffe, ich kann meine Erfahrung und meine Qualitäten einsetzen, um das Team noch besser zu machen. Außerdem freue ich mich darauf, eine neue Kultur und einen neuen Lebensstil kennenzulernen. Lasst uns gemeinsam Erfolge feiern!“

Viele Fans dürften das bedauern und trauern, viele andere wiederum dürften aufatmen, denn die Personalie Irvine war kompliziert geworden, konfliktreich, hatte durchaus auch spalterischen Charakter innerhalb des Vereins und des Anhangs, was in erster Linie mit seiner Haltung im Israel-Gaza-Konflikt, aber auch mit seinen ganz eigenen PR-Aktivitäten zu tun hatte. Ein Politikum.

Irvine wurde bei St. Pauli zum Politikum

Jetzt die endgültige Wende. Nach dem Abstieg hatte der 33-Jährige noch im TV-Interview erklärt, auch in der Zweiten Liga an Bord bleiben zu wollen, sich dann nicht weiteren Fragen gestellt und war dann zum australischen Nationalteam gereist und hatte die WM bestritten, bei der der Mittelfeldmann vier Einsätze verzeichnete. In der Zwischenzeit hatte St. Pauli mit Marcel Rapp einen neuen Trainer mit neuen Vorstellungen präsentiert.

2024 feierte St. Pauli mit Kapitän Jackson Irvine den Aufstieg in die Bundesliga. WITTERS

Nach der WM reiste Irvine mit Ehefrau Jemilla nach Japan, auch nach Osaka. Was nach Urlaub aussah, war zugleich Zukunftsplanung. Irvine wird in die japanische Liga wechseln. Zudem werden beide in Kürze Eltern.

Rapp muss neuen Kapitän bestimmen

Einen Hinweis darauf, dass etwas in Bewegung ist bei der Irvine, hatte es durch die bis zuletzt offene Kapitäns-Frage gegeben, die Rapp sehr lange aufgeschoben hatte. Mit gutem Grund: Erst den Wechsel von Irvine abzuwarten, macht es allen Seiten leichter. Nun ist die Binde vakant. Der Coach muss sie dem langjährigen Leader nicht wegnehmen.

Ein weiteres Indiz: Bei der offiziellen Saisoneröffnung und Generalprobe am vergangenen Samstag gegen den spanischen Erstligisten Deportivo A Coruña stand Irvine nicht im Kader, was auch nicht überraschte, soll allerdings auch nicht im Stadion gewesen sein. Als Kapitän wäre das eigentlich eine Selbstverständlichkeit gewesen und auch auf seinen Social-Media-Kanälen, auf denen er so aktiv ist, waren keine Bilder der Partie zu sehen.

Jackson Irvine im neuen St. Pauli-Trikot, das er nie auf dem Platz tragen wird. Witters

Mit seinem Abschied endet eine Ära. 153 Spiele hat Irvine im Trikot des FC St. Pauli in der Bundesliga und der Zweiten Liga bestritten, hat 15 Tore erzielt und 21 Treffer vorbereitet. Auf und neben dem Platz war er die meiste Zeit seiner fünf braun-weißen Jahre eine Führungsfigur und auch ein Aushängeschild.