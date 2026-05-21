St. Paulis Basis-Plan für den Neustart: Comeback, Camp und der erste Gegner

Die zweite und bis auf weiteres letzte Bundesligasaison des FC St. Pauli ist erst seit ein paar Tagen abgeschlossen und die Enttäuschung über den Abstieg wird immer noch verdaut. Die Planungen für die kommende Spielzeit im Unterhaus laufen schon auf Hochtouren und die ersten wichtigen Entscheidungen für die Vorbereitung auf den Neustart sind gefallen. Für die Kiezkicker steht ein Comeback an. Auch wenn noch nicht feststeht, wer die Mannschaft künftig trainiert, ist nun klar, wo das neue Fundament gegossen und eine neue Hierarchie und Chemie entstehen sollen.

Der Berg ruft. Das Trainingslager der Braun-Weißen im Sommer steigt in Österreich. Wie schon im vergangenen Jahr wird die Mannschaft das Herzstück der Vorbereitung in Flachau im Salzburger Land absolvieren, wo vom 17. bis zum 25. Juli die Basis für eine erfolgreiche Saison gelegt werden wird soll. Das hat der Verein am Donnerstagnachmittag mitgeteilt.

FC St. Pauli: Trainingslager erneut in Flachau

Trainiert wird erneut auf der Anlage des USC Flachau, die zwei Plätze bietet. In welchem Quartier die Mannschaft absteigt, wurde noch nicht offiziell vermeldet, aber sie dürfte wie schon im Juli 2025 im modernen und zentral im Ort gelegenen Sport-Hotel „Dips & Drops“ unterkommen, von wo aus das Team per Rad zu den täglichen Fußballeinheiten fahren kann.

Im Rahmen des Trainingslagers werden die Kiezkicker wie schon im vergangenen Jahr zwei Testspiele bestreiten. Die Gegner dafür stehen noch nicht fest. Vor einem Jahr hatte St. Pauli in Österreich gegen Zweitligist Karlsruher SC (6:1) sowie den französischen Erstligisten OGC Nizza (2:0) gespielt.

Erstes Testspiel gegen SV Babelsberg

Offizieller Trainingsstart der Kiezkicker in Hamburg ist am 25. Juni an der Kollaustraße. Das erste Testspiel des Sommers ist mittlerweile auch terminiert und ein Gegner gefunden. Am 11. Juli tritt der FC St. Pauli beim SV Babelsberg 03 an, der in der Regionalliga Nordost spielt. Die Partie steigt im Karl-Liebknecht-Stadion, das 10.787 Zuschauende fasst. Details zum Vorverkauf sollen zeitnah bekanntgegeben werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Kommentar: Nagelsmanns Begründung zum Neuer-Comeback ist kurios und zu dünn

Die Zweitligasaison 2026/27 beginnt am ersten August-Wochenende (7. – 9.8.) und damit drei Wochen vor der Bundesliga. Bereits am 6. Juni wird die erste Runde im DFB-Pokal ausgelost.