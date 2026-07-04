Es wird noch viel passieren im Kader des FC St. Pauli. Sicher ist: Ein Keeper wird noch kommen. Ein Ex-Schützling des Trainers steht auf dem Zettel, aber zunächst will das Suchprofil noch exakt definiert werden.

In den letzten vier Jahren stand Daniel Klein beim FC Augsburg unter Vertrag. Imago/Passion2Press

Es ist die aktuell einzig vakante Position im Kader des FC St. Pauli und wird es voraussichtlich auch noch eine Weile bleiben. In Ben Voll und Simon Spari hat der Bundesliga-Absteiger bisher erst zwei Torhüter im Aufgebot, ein dritter wird noch kommen. Aber noch ist unklar, wann – und für welche Position im Ranking. Die Köder sind aber bereits ausgeworfen.

Die erste Chance, sich zu zeigen, hatte Simon Spari am Dienstagabend an der Adolf-Jäger-Kampfbahn zu Altona Der Österreicher, vor Jahresfrist von Austria Klagenfurt gekommen, kann sich für die Rolle des Voll-Herausforderers qualifizieren. Bei St. Pauli trauen sie dem 24-Jährigen noch einen weiteren Entwicklungsschub zu. Den Nachweis konnte Spari beim AFC noch nicht erbringen. Er offenbarte noch Probleme im Stellungsspiel, das sich durch die hohe Positionierung der Dreierkette unter Marcel Rapp verändert hat im Vergleich zum Vorjahr.

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Ben Voll wird wohl in Emden das St. Pauli-Tor hüten

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Doch das ist normal nach ein paar Tagen der Vorbereitung. Spari wird weiterhin seine Möglichkeiten bekommen, sich in der Hierarchie einzuordnen. Und auch Ben Voll wird seine Rolle als vorgesehener Nachfolger von Nikola Vasilj nicht geschenkt bekommen. Vielmehr muss der 25-Jährige seine Ansprüche noch untermauern in den kommenden Wochen, beginnend vermutlich mit einem Einsatz am Samstag im Testspiel bei Regionalligist Kickers Emden.

Und erst dann wird St. Pauli entscheiden: Brauchen wir eine 1a, eine 1b oder „nur“ eine 1c. Kontakte für Bedarfsfälle wurden nach MOPO-Informationen bereits geknüpft, zum Beispiel zu Daniel Klein. Der 25-Jährige ist St. Pauli-Coach Marcel Rapp bestens bekannt, war er doch Stammkeeper unter ihm in den U-Teams der TSG Hoffenheim. Im Profi-Bereich gelang ihm der große Sprung nicht, gleichwohl er 2021 zum FC Augsburg gewechselt war.

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Möglicherweise wäre Daniel Klein ein Kandidat für den Kiezklub

Dort stand der 1,93 m große Klein insgesamt 29 Mal in einem Spieltagskader, zum Einsatz kam er aber nicht. Im Männerfußball sind die vier Partien in der 3. Liga, die er als Leihspieler des SV Sandhausen 2023/24 absolvierte, das bisher höchste der Gefühle. Aktuell ist der Schlussmann ohne Verein, der Vertrag in Augsburg ist vor wenigen Tagen ausgelaufen.