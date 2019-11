St. Paulis Ohlsson über sein Leben in Hamburg: „Die deutsche Grammatik ist verrückt“

Länderspielpause. Pause?! Während alle seiner skandinavischen Kumpels beim FC St. Pauli ausgeflogen und mit ihren Auswahlmannschaften im Einsatz sind, ackert Sebastian Ohlsson im großen Kreis der Kiezkicker an der Kollaustraße, um seinen Körper weiter für den harten Wettbewerb in Liga zwei aufzurüsten. Die Belohnung: ein freies Wochenende. Zeit für den Schweden, die neue Heimat zu erkunden und zu genießen. Hamburg hat es ihm angetan. Zuhause fühlt er sich noch nicht.

Kurzzeitig war er fassungslos. Die Hansestadt hatte es mal wieder geschafft, ihn zu überraschen, besser gesagt: zu entgeistern: „Ich wollte mit meiner Freundin zu einem Restaurant fahren, aber dann ging auf der Straße plötzlich gar nichts mehr“, erzählt Ohlsson im Gespräch mit der MOPO. „Überall waren Traktoren!“ Von der Bauern-Demo am Donnerstag mit 4000 Landmaschinen im Herzen der Millionenmetropole habe er erst im Nachhinein erfahren. Die eigentlich 10-minütige Fahrt habe 90 gedauert. So lange wie ein Fußballspiel.

Ohlsson: „Es gibt Verbesserungspotenzial”

St. Paulis neuer Rechtsverteidiger Sebastian Ohlsson mit Freundin Emma im Italienurlaub. In einem Monat folgt sie ihm nach Hamburg. Instagram/Screenshot Foto:

Sechsmal in dieser Saison hat Ohlsson für die Kiezkicker 90 Minuten auf dem Rasen gestanden, das DFB-Pokalspiel gegen Frankfurt (1:2) mitgerechnet, sowie einmal 80 Minuten. Zwei Spiele verpasste er krankheitsbedingt.

Eine gute Bilanz für einen, der erst unmittelbar vor dem 5. Spieltag verpflichtet worden war (Vertrag bis 2021) und sich ohne Anlaufzeit in die Mannschaft gespielt hat.

„Ich bin zufrieden, wie es bei mir läuft, auch wenn es in allen Bereichen Verbesserungspotenzial gibt“, zieht der 26-Jährige eine erste Zwischenbilanz. An seinem Stellungsspiel muss der Rechtsverteidiger arbeiten, im Spiel nach vorne hat er ebenfalls Luft nach oben.

Ohlsson muss sich an die Belastung gewöhnen

Auch körperlich ist Ohlsson noch nicht da, wo er sein will. Er habe bei seinem Wechsel vom IFK Göteborg zu St. Pauli gewusst, dass die Belastung im Spielbetrieb und Training höher sein würde als in Schweden, „aber es ist noch mehr als ich dachte“, gibt er offen zu. Die intensiven Einheiten in der Länderspielpause haben ihn geschafft. „Ich bin müde. Mein Körper muss sich noch an die höhere Belastung hier gewöhnen.“

Apropos. So richtig eingewöhnt und eingelebt hat sich Ohlsson in Hamburg noch nicht. Die Stadt sei zwar großartig, aber in seiner Wohnung fühle er sich nicht richtig wohl. In drei Wochen ziehen Ohlsson und Freundin Emma, die ihm vor kurzem aus der schwedischen Heimat nach Hamburg gefolgt ist, nach Eimsbüttel um. „Dort werde ich mich mehr wie zu Hause fühlen“, ist er überzeugt. Dass seine Freundin jetzt bei ihm lebe, mache ihn glücklich. „Es ist gut, sie hier zu haben.“

„Deutsch ist echt hart, vor allem die Grammatik”

Ohlsson ist kein Stubenhocker, der stundenlang an der Playstation daddelt. Stattdessen erkundet er mit seiner Emma die Metropole. „HafenCity, St. Pauli, Schanze, Winterhude, Eppendorf“, zählt er die Viertel auf, die er schon besucht hat. Die Gastro-Szene hat es ihm besonders angetan. „Ich möchte so viele Restaurants und Cafés wie möglich ausprobieren.“ Zwei seiner aktuellen Favoriten: „Dulf’s Burger“ und das „Neni“. Und jetzt, wo der Winter naht, freue er sich auf Hamburgs Weihnachtsmärkte.

Das klingt sehr harmonisch, hat nur einen Schönheitsfehler. Ohlsson erzählt das alles auf Englisch. „Ich muss an meinem Deutsch arbeiten“, sagt er fast reumütig – und dann auf Deutsch: „Ich verstehe viel, aber spreche wenig.“ Er arbeite daran. Einmal die Woche bei St. Paulis Sprachlehrerin Dorit Seiffe-Kohn sowie mit einer Sprach-App auf dem Handy. „Deutsch ist echt hart. Vor allem die Grammatik ist verrückt – puh!“, stöhnt er und lacht. Er hat ja noch Zeit. Sebastian Ohlsson ist – anders als so manche Sommer-Leihgabe – gekommen, um zu bleiben. „Mein Wechsel zu St. Pauli“, ist er sich schon nach elf Wochen sicher, „war genau der richtige Schritt.“