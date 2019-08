St. Paulis Nummer eins: Wie Himmelmann eine besondere Marke knacken kann

Er ist einer der dienstältesten St. Paulianer im Kader und in dieser Saison mehr denn je die unumstrittene Nummer eins zwischen den Pfosten. Am Freitag kann Robin Himmelmann ein kleines, feines Jubiläum feiern – ein „Jubeläum“: Seinen 50. Sieg mit dem Kiezklub in Liga zwei. Das ist das große Ziel.

Fast wäre es bereits zum Saisonauftakt so weit gewesen, doch der späte (und verdiente) Ausgleich von Arminia Bielefeld zum 1:1 hatte den Auswärts-Dreier verhindert.

Nach dem Motto „Zu Hause feiert es sich eh am Schönsten“ nehmen Himmelmann & Co. im ersten Heimspiel der Saison gegen Greuther Fürth (ab 20.30 Uhr im MOPO-Liveticker) am Millerntor den nächsten Anlauf. Es wäre übrigens der erst fünfte Sieg in diesem Kalenderjahr.

Himmelmanns Bilanz im St. Pauli-Trikot

Seit 2012 ist Himmelmann beim Kiezklub und auch in dieser Saison gesetzt. Seine Bilanz nach 137 Zweitliga-Partien: 49 Siege, 34 Unentschieden, 54 Niederlagen. Dabei hat er 179 Gegentore kassiert (allein in der vergangenen Saison 47). Das sind im Schnitt 1,3 Gegentore pro Spiel.

Dem gegenüber stehen 43 Zu-Null-Spiele des 30-Jährigen, der im Februar seinen Vertrag bis 2021 verlängert hatte.

St. Paulis letzter Sieg in der Zweiten Liga liegt drei Monate zurück

St. Paulis letzter Liga-Sieg liegt drei Monate zurück. Himmelmann hat daran nicht nur gute Erinnerungen. Am 27. April hatten die Kiezkicker einen turbulenten Heim-Dreier gegen Regensburg gefeiert. Ein 4:3 ist nicht gerade der Traum eines Torhüters.

Am Freitag will der Mann im neuen pinken Keeper-Dress seinen Kasten möglichst sauber halten – und am Ende jubeln.