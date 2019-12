St. Paulis Marvin Knoll: Schlechte Laune beim Blick auf die Tabelle

Zum ersten Mal war er das, was viele Insider bereits vor der Saison gemutmaßt hatten: Marvin Knoll war Kapitän, wenn auch nur für rund zehn Minuten, nachdem Jan-Philipp Kalla ausgewechselt worden war. Über die Binde konnte sich der 28-jährige Profi mit dem großen Kämpferherzen nicht freuen. Die Niederlage des FC St. Pauli gegen Hannover frustrierte ihn zutiefst.

„Es ist scheiße, dass wir verloren haben. Ich will nichts schönreden. Aber die Mannschaft wollte, hat die Zweikämpfe angenommen, sich reingeschmissen. Sie war laut, man hat miteinander kommuniziert. Da war Leben. Aber natürlich gab es auf beiden Seiten nicht viele Torchancen.“

St. Paulis Tiefpunkt? Knoll tut sich schwer

Knoll tut sich schwer, vom Tiefpunkt zu reden: „Es ist einfach scheiße, dass wir verloren haben. Denn wir hatten uns viel vorgenommen, die Woche gut trainiert und einen guten Plan, auch eine gewisse Galligkeit war da.“

Ein St. Pauli-Sieg – am besten schon nächste Woche

Danach blickte der Mann mit dem Rauschebart wieder nach vorn: „Ich habe keine Lust, auf die Tabelle zu schauen. Das macht schlechte Laune, ich will einfach mal wieder ein Spiel gewinnen. Das ist, was zählt. Am besten wir fangen nächste Woche damit direkt an.“

