St. Paulis Cenk Sahin: Luhukays Klartext: Flügelflitzer ist „körperlich weit entfernt“

Er hatte die gesamte Vorbereitung Zeit, seinen neuen Trainer zu überzeugen – und stand beim Saisonstart in Bielefeld nicht einmal im Kader. Und das trotz größter Personalnot. Für einen Spieler wie Cenk Sahin, den teuersten Transfer der Vereinsgeschichte, ein bitterer Beginn dessen, was ein Neuanfang für ihn und St. Pauli werden sollte.

An Sahins Situation wird sich so schnell nichts ändern. Das hat Trainer Jos Luhukay vor dem ersten Heimspiel der Saison gegen Greuther Fürth (Freitag, ab 20.30 Uhr im MOPO-Liveticker) klargestellt und dabei auch erklärt, warum er den 24-jährigen Offensivspieler zum Saisonauftakt zu Hause gelassen hatte – mit deutlichen Worten.

„Er ist körperlich weit davon entfernt, in der ersten Elf zu spielen oder auch auf der Bank zu sitzen“, sagt der Coach mit Nachdruck. Dem türkischen Wirbelwind, der in der vergangenen Rückserie an den FC Ingolstadt ausgeliehen war, mangele es an der nötigen Fitness und Wettkampfpraxis.

Deutliche Worte von Jos Luhukay über Cenk Sahin

„Er hat in Ingolstadt kaum gespielt“, moniert Luhukay und macht damit deutlich, dass das Leihgeschäft den hochverlanlagten Profi nicht weitergebracht hat.

Für den am Saisonende abgestiegenen FCI hatte der Flügelflitzer nur neun Kurzeinsätze (insgesamt 126 Minuten) absolviert, der längste dauerte 29 Minuten. Zudem hat er zu Beginn der Vorbereitung zehn Tage lang aufgrund von Knieproblemen nicht voll mittrainieren können.

„Kein Spieler ist weit weg“, hatte der Coach noch nach dem Saisonauftakt betont und damit sowohl den Reservisten in Bielefeld wie auch den Daheimgebliebenen Hoffnung gemacht.

Coach fordert von Sahin harte Arbeit im Training

Im Falle von Sahin scheint das anders auszusehen. „Cenk ist noch lange nicht da, wo er sein muss, um eine Alternative zu sein.“ Luhukay stellt klar, dass der Rückkehrer im täglichen Training hart an sich arbeiten muss.

Bestenfalls ist Sahins Neuanfang bei St. Pauli nur aufgeschoben. Das hoffen alle Beteiligten.