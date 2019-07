St. Pauli-Zugang Gyökeres: Der Neue wurde vom Neuen empfohlen

Wenige Tage vorm Zweitliga-Start in Bielefeld konnte der FC St. Pauli mit Viktor Gyökeres (21) noch einen Stürmer per Leihe verpflichten. Sportchef Andreas Bornemann sagt, wie er auf den jungen Schweden gestoßen ist – und was er kann.

Der 1,87 Meter große Angreifer hat in der vergangenen Saison in Brightons Reserve in der Premier League 2 überzeugt und in 19 Spielen sieben Tore erzielt und drei vorbereitet. Für die erste Mannschaft der „Seagulls“ kam er in vier FA-Cup-Spielen zum Einsatz, jedoch insgesamt nur 106 Minuten. In Schwedens A-Nationalmannschaft debütierte er im Januar bei den Länderspielen gegen Finnland (0:1) und Island (2:2). In der zweiten Partie spielte Gyökeres 90 Minuten durch und erzielte ein Tor.

Andreas Bornemann präsentiert Viktor Gyökeres. WITTERS Foto:

Die medizinischen Tests hat Gyökeres bei den St. Pauli-Ärzten problemlos bestanden. Er trainierte am Freitag an der Kollaustraße individuell, übt am Sonnabend das erste Mal mit seiner neuen Mannschaft.



Bornemann: „Es kommt uns entgegen, dass wir erst am Montagabend spielen, weshalb Viktor auch am Sonntag und am Montagvormittag noch mal mit seinen neuen Kollegen trainieren kann. Die Eindrücke werden schließlich entscheiden, ob er mit in den Kader rückt, für einen Einsatz infrage kommt. Angedacht ist das definitiv.“

Der Sportchef kennt Gyökeres bereits seit dessen Jugendzeit in Schweden. „Da hat er bereits für Furore gesorgt.“ Unlängst sprach er St. Paulis neuen norwegischen Innenverteidiger Leo Östigard an, der mit Gyökeres bei Brighton & Hove Albion zusammen war: Bornemann: „Leo hat von ihm geschwärmt: ’Das ist ein super Typ.’“



Über die Stärken sagt der Sportchef: „Viktor hat eine gute physische Veranlagung, viel Wucht in seinen Aktionen und ein gutes Tempo. Er strahlt auch Torgefahr aus. Deshalb haben wir ihn geholt. Viktors 1A-Position ist im Sturm-Zentrum, aber er kann auch über die Außen kommen. Heißt: Wir sind dadurch im Angriff flexibler.“

Bei seinem Antritt hatte Bornemann erklärt, dass er ein Gerüst von Spielern aufbauen wolle, das langfristig Bestand habe. Warum er nun zwei Spieler auf Pump holte, begründet der Sportchef so: „Das ist auch der Verletztensituation geschuldet. Wir müssen einen Spagat hinkriegen zwischen dem Ziel, langfristig ein starkes Gerüst in der Mannschaft zu haben, und den kurzfristigen Erfordernissen. Es ist schon ein Stück weit ein Abwägen und ein gewisses Risiko. Wir gucken uns weiter in allen Mannschaftsteilen um, können aber nicht noch vier weitere Profis holen. Dann stimmt irgendwann, wenn alle an Bord sind, die Balance nicht mehr. Zunächst ist einmal wichtig, elf Starter und mindestens, vier, fünf Spieler dahinter zu haben, die sofort reinschlüpfen können. Wir hoffen natürlich, dass unsere Verletzten bald wieder voll dabei sind.“