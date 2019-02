St. Pauli-Keeper: Das Knie! Sorgen um Svend Brodersen

Entwarnung auf der einen, Zweifel auf der anderen Seite: Die Trainingseinheit am Mittwoch ließ die Verantwortlichen in Sachen Mats Möller Daehli aufatmen. Sorgen gibt es hingegen um Reservekeeper Svend Brodersen.

„Ich habe Schmerzen im Knie“, ließ Brodersen wissen, als er die Einheit außerplanmäßig früh beendete und im Kabinentrakt verschwand. Der Torhüter ist eigentlich physisch enorm stabil, bis auf einen Außenbandriss im Sprunggelenk im vergangenen Frühjahr hatte „Schredder“ nie ernsthafte Probleme. Eine Diagnose steht noch aus, im Zweifelsfall würde Brodersen im Kader am Sonnabend von Korbinian Müller ersetzt werden.

Mats Möller Daehli (l., hier gegen Aues Cacutalua) scheint fit fürs Ingolstadt-Spiel. WITTERS Foto:

Deutlich besser sah es hingegen bei Möller Daehli aus. Der Norweger war tags zuvor frühzeitig in die Kabine gehumpelt, hatte über muskuläre Probleme im Oberschenkel geklagt. Am Mittwoch stieg er zunächst behutsam in die Einheit ein, wurde dann von Athletiktrainer Janosch Emonts unter die Fittiche genommen und stieg schließlich in der Spielform am Ende wieder voll ein. „Belastungssteuerung“ nennt man das im modernen Fußball-Deutsch. Seinem Einsatz gegen Ingolstadt scheint nichts im Wege zu stehen.

