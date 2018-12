St. Pauli gegen Magdeburg: Kapitän Nehrig kehrt in die Startelf zurück

Fast vier Monate war er außen vor. St. Pauli-Kapitän Bernd Nehrig hatte unter Trainer Markus Kauczinski überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Nach dem 1:4 bei Union Berlin, dem einzigen Startelf-Einsatz des 32-Jährigen in dieser Saison, war die Tür zu für Nehrig. Nun aber kehrt der Mittelfeld-Routinier zurück.



„Bernd Nehrig wird von Beginn an spielen. Da lege ich mich fest. Er hat in den letzten Wochen und auch im Training gezeigt, dass er da ist. Deshalb ist er an der Reihe. Ich freue mich für ihn, dass er zusammen mit Marvin Knoll auf der Sechs spielt“, sagte Kauczinski am Freitagmittag bei der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg am Sonnabend (13 Uhr/Liveticker bei mopo.de).



Vier Stammspieler fallen aus

Nehrig, der seit dem besagten Spiel in Berlin (26. August) nur zu zwei Kurzeinsätzen über zusammengerechnet acht Minuten gekommen war, wird damit einerseits für seine kurze, aber starke Leistung beim 3:1 in Bochum belohnt, profitiert aber auch von der großen Personalnot der Kiezkicker. Mit Christopher Buchtmann (Muskelfaserriss), Jeremy Dudziak (Oberschenkelzerrung), Richard Neudecker (Bänderriss im Sprunggelenk) und Daniel Buballa (Außenbandanriss) fallen vier Stammspieler gegen Magdeburg aus.

Ziereis zurück, Sahin nicht im Kader

Johannes Flum ist hingegen nach Schmerzen am Knie wieder an Bord. Auch Ersin Zehir, der zuletzt Magen-Darm-Probleme hatte, ist wieder fit. Philipp Ziereis, auch das stellte Kauczinski auf der Pressekonferenz bereits klar, wird nach abgesessener Gelbsperre in die Startelf zurückkehren. Cenk Sahin ist nicht im Kader.



Sahin hatte durch das Löschen aller Bilder mit St. Pauli-Bezug auf seinem Instagram-Account deutlich gemacht, dass er seine Zukunft offenbar bei einem anderen Verein sieht. Nehrig war bereits mit der Bitte, den Verein wechseln zu dürfen, an St. Pauli herangetreten. Es ist daher gut möglich, dass sein Startelf-Einsatz gegen Magdeburg zugleich zur Abschiedsvorstellung für den Kapitän wird.