St. Pauli – Magdeburg 4:1: Kiezkicker springen auf dritten Platz!

Schützenfest im Jahresfinale! Mit 4:1 (1:1) fertigt der FC St. Pauli den Aufsteiger Magdeburg ab. Einer der Garanten für den Erfolg: Kapitän Bernd Nehrig! In seinem vielleicht letzten Spiel für die Braun-Weißen überragte der 32-Jährige mit dem Führungstor, holte in der kniffligen Phase einen Strafstoß raus und legte die Vorentscheidung für Diamantakos auf. In der Nachspielzeit machte der Grieche nach einem Konter seinen Doppelpack perfekt. Der Kiezklub springt vorübergehend auf den dritten Platz.

Das Spiel in Noten :



URL zum Kopieren Himmelmann: Ganz wichtig seine starken Paraden in Hälfte eins gegen Lohkemper (9.) und Türpitz (42.). Machte dadurch den Sieg erst möglich. Note 2 WITTERS Foto: Zander: Als einer von Wenigen von Beginn an wach und sehr präsent in den Zweikämpfen. Bitter, dass er vorm 1:1 ausrutschte. War da schon schwer angeknockt, musste zur Pause raus. Note 3 WITTERS Foto: 46. Carstens: Man kann gar nicht so viele Hüte aufsetzen, wie man ziehen möchte vor dem jungen Mann. Gab im sechsten Zweitligaspiel notgedrungen sein Debüt als Außenverteidiger, und das mehr als respektabel. Note 2,5 WITTERS Foto: Ziereis: Stopfte zusammen mit Kollege Avevor in der wirren ersten Hälfte Lücke um Lücke. Ganz wichtig, dass wenigstens die Innenverteidigung passte. Note 2,5 WITTERS Foto: Avevor: Wie Ziereis als Stabilisator unfassbar wichtig. Nach dem Wechsel weniger gefordert, weil die Mannschaft deutlich besser organisiert war. Note 2,5 WITTERS Foto: Kalla: Hatte bis zur Pause allerlei Probleme auf seiner linken Seite. Steigerte sich mit dem Team, war kämpferisch da, hatte fußballerisch einige Aussetzer. Note 4 WITTERS Foto: Nehrig: Ein Tor und zwei Assists lassen seine (nachvollziehbaren) Schwierigkeiten, die er vor allem in Hälfte eins hatte, komplett vergessen. Note 1 WITTERS Foto: 77. Zehir: keine Note WITTERS Foto: Knoll: Auch er hatte eigentlich schon bessere Tage. Aber auch er verbuchte ein Tor und eine Vorlage auf seinem Konto. Note 2,5 WITTERS Foto: Miyaichi: Ließ sich nie hängen, obwohl er viele unglückliche Aktionen hatte. Belohnte sich mit seiner Beteiligung an der Elfer-Aktion. Note 4 WITTERS Foto: Allagui: Viel unterwegs, wenig effektiv, allerdings schwer mannschaftsdienlich. Zudem mit Assist beim vierten Treffer. Note 4 WITTERS Foto: Möller Daehli: Dribbelte und wirbelte, traf dabei häufig die falsche letzte Entscheidung. Aber auch er brachte die letzten Körner ein, um den Dreier zu sichern. Note 4 WITTERS Foto: Veerman: Fand nur schleppend ins Spiel, das schon nach einer halben Stunde für ihn zu Ende war. Verletzte sich schwer am Knie in einer Szene, als er selbst Foul spielte und Gelb dafür sah. Note 4 WITTERS Foto: 35. Diamantakos: Wer in einer Stunde als Joker zweimal knipst, lässt keine Frage offen. Note 1 WITTERS Foto:

St. Pauli - Magdeburg 4:1 : Das Spiel in Bildern



URL zum Kopieren St. Pauli-Coach Markus Kauczinski vor dem Spiel. WITTERS Foto: Torwart Robin Himmelmann gibt Anweisungen. WITTERS Foto: Ich war's! Kapitän Nehrig bejubelt die Führung. WITTERS Foto: Autsch! Henk Veerman musste früh ausgewechselt werden. WITTERS Foto: Luca Zander musste nach einem Zusammenprall mit Turban spielen. WITTERS Foto: Philipp Ziereis im Luftzweikampf mit Christian Beck WITTERS Foto: Knoll trifft vom Punkt zur erneuten Führung. WITTERS Foto: Pure Freude bei Knoll und Allagui. WITTERS Foto:

Das Spiel zum Nachlesen:

Schlusspfiff!

90. Min +3 Der vierte Streich! Miyaichi setzt Allagui in Szene, dessen Schussversuch schiebt Diamantakos zum Doppelpack ein! Dann ist Schluss!



90. Min +3 TOOOOOOOOOOOOOOOOOOR für den FC ST. PAULI! Doppelpack Diamantakos!

90. Min +2 Diamantakos sieht Gelb wegen Zeitspiels.

90. Min +1Costly unterbindet einen Konter von Allagui, indem er die Reißfestigkeit dessen Trikots überprüft. Dafür gibt es Gelb.

90. Min. Drei Minuten Nachschlag gibt es.

89. Min. Auch Costly probiert es nach einer Flanke nochmal per Kopf, viel zu harmlos.

88. Min. Beck nochmal per Kopf, Himmelmann fängt sicher.

87. Min. Costly steht im Abseits.

86. Min. Allagui probiert es nochmal aus der Distanz - drüber.

85. Min. Hamann mit einem schlimmen Fehlpass, Allagui kann nichts draus machen.

84. Min. St. Pauli jetzt immer wieder mit langen Passstafetten im Mittelfeld.

81. Min. Zehir mit einem hübschen Übersteiger im Mittelfeld. Die Partie läuft jetzt aus, die Kräfte schwinden auf beiden Seiten.

80. Min. Letzter Wechsel des Spiels. Hamann kommt für den Torschützen Niemeyer.

77. Min. Die Kapitänsbinde trägt nun Sami Allagui.

76. Min. Letzter Wechsel bei Kiezkickern. Zehir kommt für Nehrig. Der Kapitän bekommt Standing Ovations. Super Spiel vom 32-Jährigen.

75. Min. Lohkemper setzt sich rustikal gegen Avevor durch, kann seinen Abschluss aber nicht richtig kontrollieren.

72. Min. Nach einem Freistoß von Preißinger aus dem Halbfeld kommt Bregerie zum Abschluss, bekommt jedoch zu wenig Dampf hinter den Ball. Kein Problem für Himmelmann.

70. Min. Oenning reagiert mit einem Doppelwechsel. Costly und Rother kommen für Türpitz und Laprevotte.

68. Min. Bitter für die Gäste. Die Magdeburger hätten zur Halbzeit führen müssen, doch die Kiezkicker zeigen sich heute gnadenlos effektiv.

67. Min. Preißinger kann den bockstarken Nehrig im Mittelfeld nur per Foul stoppen.

63. Min. Was für ein Nachmittag für Kapitän Bernd Nehrig. Tor, Elfmeter rausgeholt und jetzt der Assist!

63. Min. Doppelschlag der Kiezkicker! Türpitz verliert im MIttelfeld das Gleichgewicht und den Ball, die Braun-Weißen schalten blitzschnell um. Nehrig spielt den Ball perfekt auf Diamantakos, der cool bleibt und den Ball an Brunst vorbeispizelt.

63. Min. TOOOOOOOOOOOOOOOR für den FC St. Pauli! Diamantakos zum 3:1!

59. Min. Der Reihe nach: Miyaichi legt im Strafraum für Nehrig ab, der Kapitän scheitert an einer starken Parade von Brunst! Beim zweiten Ball legt Preißinger den Kapitän um, es gibt zurecht Elfmeter. Brunst versucht sich mit Psycho-Spielchen, kassiert dafür Gelb. Den Elfmeter verwandelt Knoll mit links, er schießt in die rechte Ecke ein.

59. Min. TOOOOOOOOOOOR für den FC St. Pauli! Marvin Knoll trifft vom Punkt!

57. Min. ELFMETER für den FC ST. PAULI!

56. Min. Lohkemper kommt im Strafraum völlig frei an den Ball und haut das Ding über die Latte.

53. Min. Mal ein Hauch von Gefahr. Moeller Daehli schickt Diamanatkos auf der linken Außenbahn, der Grieche passt den Ball zu Kalla. Der Außenverteidiger rutscht beim Schussversuch auf dem schlechten Rasen weg.

51. Min. Wirklich viel passiert aktuell nicht. Der Spielaufbau beider Seiten verpufft immer wieder.

48. Min. St. Pauli ist jetzt um einen geordneteren Spielaufbau bemüht.

46. Min. Weiter geht es!

- Für Luca Zander geht es nicht weiter. Für ihn kommt Eigengewächs Florian Carstens.

- Die Kiezkicker werden froh über die Pause sein. Magdeburg startete forsch in die Partie, in Führung gingen aber trotzdem die Braun-Weißen, wieder einmal nach einem Standard. Kapitän Nehrig köpfte bei seinem Abschiedsspiel ein, wenig später erzielte Niemeyer aber per Volleyschuss den verdienten Ausgleich. Besonders bitter: Luca Zander zog sich eine Platzwunde am Kopf zu, Henk Veerman verletzte sich am Knie und musste sogar ausgewechselt werden.

- Dann ist Pause!

45. Min. Erdmann schraubt sich zum Kopfball hoch, zielt aber etwas zu hoch.

45. Min. Magdeburg zieht die Abwehrreihe der Kiezkicker momentan nach Belieben auseinander. Kalla klärt aufkosten eines Eckballs.

45. Min. Gelbe Karte für Nehrig nach einer Grätsche.

45. Min. Noch einmal Ecke für die Gäste. Es gibt drei Minuten Nachspielzeit im ersten Durchgang. St. Pauli muss hier aufpassen.

43. Min. Magdeburg macht jetzt mächtig Druck.

42. Min. Nächste Topchance für die Gäste! Die Magdeburger kombinieren sich schnörkellos durch, Türpitz kommt frei vor dem Tor zum Abschluss. Himmelmann behält im Eins gegen Eins die Nerven.

38. Min. Moeller Daehli probiert es nach einer Ecke per Volley, Brunst fängt problemlos.

35. Min. Nach dem Gegentor in Unterzahl wird der Wechsel vollzogen, Diamantakos für den verletzten Veerman.

35. Min. Jetzt zählt der Treffer! 1:1, der Ausgleich! Magdeburg spielt seine personelle Überzahl aus. Beck verlängert per Kopf auf Niemeyer der den Ball aus acht Metern mit links direkt nimmt und wuchtig einschießt. Alles in allem verdient.

34. Min. Veerman wird nicht weitermachen können. Diamantakos macht sich bereit.

30. Min. Das sieht ganz übel aus. Veerman überdehnt sein Knie in einem Luftzweikampf mit Beck. Der Niederländer muss behandelt werden und kassiert zudem Gelb für sein hartes Einsteigen.

29. Min. Moeller Daehli wird im Strafraum fair von Schäfer abgegrätscht. Schiedsrichter Schlager entscheidet sich für Eckball, eine Fehlentscheidung. Darüber regt sich Erdmann lautstark auf und kassierte die erste Gelbe der Partie.

28. Min. Handspiel von Laprevotte, Freistoß für die Braun-Weißen. Die Magdeburger können klären.

26. Min. Zander ist zurück auf dem Spielfeld, Dieter-Hoeneß-Gedächtnis-Turban inklusive.

25. Min. Erneut steht Veerman nach einem langen Ball deutlich im Abseits.

22. Min. Tobias Müller köpft nach der Ecke zum Ausgleich ein! Dabei hatte sich Müller bei Zander aufgestützt, der Schiedsrichter nimmt das Tor nach einer Diskussion mit seiner Assistentin zurück. Zander hat eine Platzwunde bekommen, St. Pauli ist aktuell in Unterzahl.

21. Min. Ziereis löscht vor Lohkemper, nächster Eckstoß für die Gäste.

17. Min. Es sind Geschichten, die nur der Fußball schreibt! In seinem wohl letzten Heimspiel für die Kiezkicker lässt es sich Kapitän Bernd Nehrig nicht nehmen, sich selbst ein Abschiedsgeschenk zu machen! Knoll hebt den fälligen Freistoß in den Sechzehner, dort setzt der Käpt'n zum Flugkopfball an und trifft zur Führung!

17. Min. TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR für den FC St. Pauli! Bernd Nehrig macht es!

16. Min. Erste ruppige Szene. Erdmann senst Moeller Daehli in der eigenen Hälfte um. Schlager lässt den Gelben Karton noch stecken.

13. Min. Zander klärt auf Kosten eines Eckballes. Diesen schlägt Preißinger direkt in die Arme von Himmelmann.

12. Min. Kallas Flankenversuch wird problemlos von Brunst abgefangen.

10. Min. Auf der Gegenseite steht Veerman im Abseits.

9. Min. Erste Top-Möglichkeit der Partie! Beck leitet den Ball per Hacke auf Türpitz ab, der schickt Lohkemper. Der Stürmer schüttelt Ziereis ab und prüft Himmelmann mit links! Der Keeper kann zur Ecke klären, die bringt nichts ein.

7. Min. Die Gäste aus Magdeburg nehmen hier in den Anfangsminuten das Heft des Handelns in die eigene Hand.

6. Min. Beck läuft ins Abseits. Das war knapp!

5. Min. Himmelmann misslingt ein Klärungsversuch, anschließend rasseln Niemeyer und Zander aneinander. Freistoß für St. Pauli.

3. Min. Miyaichi flankt einen Ball hinter das Magdeburger Tor.

3. Min. Avevor läuft Lohkemper ohne Probleme ab.

2. Min. Lohkemper wird geschickt, der Ball gerät aber zu lang. Abstoß Himmelmann.

1. Min. Das Millerntorstadion ist natürlich ausverkauft.

Anpfiff!

- St. Pauli stößt an!

- Der Unparteiische heute ist Daniel Schlager aus Hügelsheim.

- Die Mannschaften betreten das Spielfeld.

- Der 1. FC Magdeburg wird seit knapp einem Monat vom Ex-HSV-Coach Michael Oenning trainiert. Bislang sprangen bei vier Spielen zwei Remis und zwei Niederlagen raus.

- Und so starten die Gäste: Brunst - Müller, Erdmann, Bregerie - Bülter, Laprevotte, Preißinger, Niemeyer - Türpitz - Beck, Lohkemper.



- Diese Elf schickt St. Pauli-Coach Markus Kauczinski ins Rennen: Himmelmann - Zander, Ziereis, Avevor, Kalla - Nehrig, Knoll - Miyaichi, Moeller Daehli, Allagui - Veerman.

- Herzlich Willkommen zum MOPO-Liveticker! St. Pauli schließt das Jahr mit der Partie gegen den 1. FC Magdeburg ab. Gibt's zum Finale einen Heimsieg?