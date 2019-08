St. Pauli – Fürth 1:3: Doppelschlag und Verletzungssorgen: Kiezkicker unterliegen Fürth

St. Pauli hat sein Heimdebüt verpatzt und der SpVgg Greuther Fürth zum ersten Saisonsieg verholfen. Die Kiezkicker unterlagen am Freitagabend den Franken mit 1:3 (1:2). Vor 29 546 Zuschauern im ausverkauften Millerntor-Stadion erzielten Daniel Keita-Ruel (17. Minute, 35.) und Julian Green (70.) für Fürth sowie Dimitrios Diamantakos (45.) für St. Pauli die Tore.

Die Gastgeber hatten mehr vom Spiel und ein klares Plus an Chancen. Jedoch leisteten sie sich in der Defensive einige Schnitzer, so dass die Gäste in Führung gingen. Unmittelbar vor dem Treffer hatte sich St. Paulis Innenverteidiger Christopher Avevor am linken Unterschenkel verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Das könnte Sie auch interessieren St. Pauli-Noten gegen Fürth : Hinten schwach, aber vorne mit Lichtblicken

Nach einem weiteren Tor der Fürther, das Schiedsrichter Sven Jablonski in der 29. Minute zunächst gab, nach Intervention des Video-Assistenten jedoch zurücknahm, dauerte es sechs Minuten, bis der falsche Stand an der Videowand korrigiert wurde und damit die Zuschauer in Kenntnis gesetzt wurden. Den nächsten Treffer lieferte dann erneut Keita-Ruel sechs Minuten später. Unbedrängt köpfte er den Ball wie im Training ins St.-Pauli-Tor.

St. Pauli – Fürth : Das Spiel in Bildern Inhalt teilen



URL zum Kopieren Jakub Bednarczyk (r.) stoppt Tobias Mohr im Zweikampf. imago images / Zink Foto: Jan-Philipp Kalla (l.) und Keeper Robin Himmelmann kommen zu spät, Daniel Keita-Ruel sorgt für die Führung der Gäste aus Fürth. imago images / Zink Foto: Daniel Keita-Ruel markiert seinen zweiten Treffer. Marc Hornschuh kann nur zugucken. imago images / Zink Foto: Dimitrios Diamantakos (l.) im Duell mit Fürths Julian Green. imago images / Zink Foto: Ryo Miyaichi hatte in der zweiten Hälfte den Ausgleich für St. Pauli auf dem Fuß. imago images / Zink Foto: Julian Green traf für die Gäste per Distanzschuss zum 1:3. imago images / Zink Foto: Jubel bei Greuther Fürth: Bei St. Pauli gelang dem Team ein 3:1-Auswärtssieg. Bongarts/Getty Images Foto:

Die Norddeutschen belohnten ihr Anrennen noch vor der Pause mit dem Anschlusstreffer. Nach Wiederanpfiff hatten sie Pech, weil Diamantakos lediglich die Latte traf (47.). Jakub Bednarczyk (53.) und Ryo Myaichi (60.) vergaben ebenfalls beste Chancen. Der eingewechselte Green machte mit dem 3:1 alles klar für Fürth.

Das Spiel zum Nachlesen



Abpfiff!

90.+1 Min Buchtmann hat an der Strafraumgrenze noch einmal die Chance zum Abschluss, wird aber bei seinem Versuch geblockt.

90. Min Noch ein Wechsel auf Seiten der Fürther: Mohr geht runter, Nielsen kommt für die letzten Momente.

88. Min Weder St. Pauli noch Fürth machen Anstalten, etwas nach vorne zu bemühen. Beide schieben sich den Ball im Mittelfeld zu und warten den Schlusspfiff ab.

86. Min Auch die Nachspielzeit dürfte überschaubar werden. Beide Seiten machen den Eindruck, als wäre das Spiel entschieden.

82. Min Die Schlussphase am Millerntor läuft und die Fans geben nochmal alles. Es sieht aber nicht danach aus, als könnte St. Pauli aus dieser Partie noch Punkte mitnehmen.

80. Min Und auch Fürth wechselt: Jaeckel nimmt ab sofort den Platz von Ernst im Spiel ein.

77. Min Der Kiezklub tauscht noch einmal durch: Conteh verlässt das Feld, Buchtmann ersetzt ihn.

76. Min Der große St. Pauli-Druck aus den Anfangsminuten der zweiten Hälfte ist jetzt nicht mehr zu spüren. Die Kiezkicker haben durch den dritten Gegentreffern noch einmal einen spürbaren Dämpfer bekommen.

72. Min War das die Vorentscheidung? Knapp 20 Minuten vor dem Ende stellen die Fürther den alten Abstand wieder her und beweisen erneut, wie effektiv sie heute Abend mit ihren Chancen umgehen.

70. Min Dritter Torschuss, dritter Treffer - Fürth führt jetzt mit 3:1! Green bekommt tief in der Hälfte der Gastgeber den Ball von Ernst, setzt sich dann gut durch und zieht aus der Distanz ab. Aus gut 25 Metern fliegt der Ball rechts oben ins Tor, Himmelmann kann nur hinterherschauen.

70. Min Tor für Fürth! Julian Green erhöht auf 1:3!

69. Min Auch bei Fürth gibt es den ersten Wechsel: Redondo ersetzt Stefaniak bei den Gästen.

68. Min Wechsel bei den Hausherren: Gyökeres kommt neu ins Spiel, dafür geht Bednarczyk runter.

64. Min 29.547 Zuschauer sind heute Abend am Millerntor - das bedeutet erneut ein Heimspiel vor ausverkauftem Publikum.

61. Min Wieder versucht es St. Pauli mit einem Freistoß, wieder ist es Knoll und wieder bringt er den Ball als Flanke in die Mitte. Torhüter Burchert hat mit dieser Hereingabe aber gar keine Probleme.

59. Min Miyaichi hat das 2:2 auf dem Fuß! Diamantakos spielt einen perfekten Pass in den Lauf von Miyaichi, mit dem er gleich zwei Verteidiger überwindet. Miyaichi kommt aus kurzer Distanz frei vor dem Fürther Tor zum Abschluss, doch einmal mehr ist Burchert zur Stelle und wehrt den Schuss zur Ecke ab.

58. Min Auf der Gegenseite ist Julian Green auf einmal völlig blank! Mohr sieht den Angreifer ohne Gegenspieler im Zentrum und serviert ihm den Ball, doch der Schuss kann von Himmelmann problemlos pariert werden.

53. Min Klasse Szene von Bednarczyk! Der Youngster wird auf der rechten Seite gut in Szene gesetzt und zieht den Ball einmal auf, sodass er plötzlich alleine vor Burchert steht. Der Fürther Keeper bleibt im Eins-gegen-Eins jedoch Sieger und wehrt den Flachschuss mit dem Fuß ab.

50. Min Erste Verwarnung in diesem Spiel: Wittek bekommt für ein Foul an der Mittellinie die erste Gelbe Karte des Abends.

49. Min Damit geben die Gastgeber klar die Richtung für die zweiten 45 Minuten vor: Der Ausgleich soll schnellstmöglich her.

47. Min Latte! Knoll hat wieder die Chance per ruhendem Freistoß, den er scharf vor Fürth-Schlussmann Burchert in Richtung Tor zieht. Dort rutscht Diamantakos in die Flanke - und trifft nur die Latte!

46. Min Weiter geht's am Millerntor, es hat keine Wechsel gegeben.

Anpfiff zur 2. Halbzeit!

Was für eine turbulente erste Hälfte! Von der ersten Sekunde an war St. Pauli wach und wollte in Führung gehen, wurde dann aber von der Verletzung von Avevor und dem Führungstor der Fürther geschockt. Kurz darauf profitierten die Gastgeber von dem Videobeweis, der etwas unübersichtlich, letztlich aber korrekt das zweite Tor der Gäste nachträglich aberkannte. Das wirkliche 0:2 fiel wenig später, doch all das konnte die Kiezkicker nicht davon abbringen, weiter munter nach vorne zu spielen. Diamantakos belohnte die Bemühungen in den letzten Minuten vor dem Pausenpfiff mit dem Anschlusstor, der für die zweite Halbzeit noch einmal alles offen hält.

Halbzeit!

45.+6 Min Noch einmal Freistoß für St. Pauli, Knoll bringt den Ball ins Zentrum. Dort können die Fürther die Situation aber bereinigen.

45.+4 Min Diamantakos war kurz nach seinem Treffer etwas unrund gelaufen und hatte sich mehrfach hingesetzt. Im Moment sieht es aber so aus, als würde er weiterspielen können.

45.+3 Min Jetzt wird es noch einmal hitzig vor den beiden Bänken: Green geht hart in den Zweikampf gegen Möller Daehli, die beiden geraten in der Folge aneinander. Schiedsrichter Jablonski belässt es aber weiterhin dabei, keine Gelben Karten zu verteilen.

45.+1 Min Fünf Minuten werden nachgespielt.

45. Min Die Hoffnung ist zurück bei St. Pauli! Kurz vor der Pause sorgt Diamantakos für den Anschlusstreffer. Miyaichi hat von der rechten Seite aus das Auge für den Stürmer, der die punktgenaue Flanke aus kurzer Distanz nur noch per Flugkopfball über die Linie drücken muss.

45. Min TOOOOOOOOOOOOOR FÜR ST. PAULI! Diamantakos trifft zum 1:2-Anschluss!

43. Min Was für eine Chance! Möller Daehli schlägt die Freistoßflanke scharf vor das Fürther Tor, im Nachsetzen kann Diamantakos den Ball noch einmal flach in den Strafraum bringen - trifft aber genau Keeper Burchert.

42. Min Conteh startet einmal mehr zu einem Sprint auf der linken Seite und wird im Zweikampf von Caligiuri von den Beinen geholt. Freistoß für die Kiezkicker.

40. Min Fünf Minuten sind es noch regulär bis zur Pause. Aufgrund der langen Verletzungsunterbrechung und des Videobeweises wird es aber vermutlich einiges an Nachschlag geben.

37. Min Fürth zeigt sich bislang in dieser Partie gnadenlos effektiv: Drei gute Chancen hatten die Gäste - und daraus resultierten zwei gegebene und ein nicht gegebener Treffer.

35. Min Und diesmal zählt der Treffer! Keita-Ruel wird bei einer Flanke von Stefaniak von der rechten Seite von Hornschuh und Kalla in der Mitte alleine gelassen und köpft unbedrängt zu seinem zweiten Tor an diesem Abend ein.

35. Min Tor für Fürth! Keita-Ruel erhöht auf 0:2 für die Fürther!

31. Min Besonders kurios: Keiner hatte protestiert, die Fürther Bank war entsetzt aufgesprungen. Auf der Anzeigetafel im Stadion steht es noch immer 0:2.

28. Min Tor oder nicht? Zunächst deutet alles auf das 0:2 für die Fürther hin. Wieder war es Mohr, der den Ball querlegt - Ernst muss nur noch ins leere Tor einschieben. Erst danach schaltete sich Videoassistent Sven Waschitzki ein und informierte Schiedsrichter Sven Jablonski über eine Abseitsstellung von Keita-Ruel beim Zuspiel von der Mittellinie. Das Ergebnis: Kein Tor!

28. Min Doch kein Tor! Nach Videobeweis korrigiert der Schiedsrichter seine Entscheidung und nimmt den Treffer zurück.



28. Min Tor für Fürth! Ernst macht das 0:2 für die Gäste!

26. Min St. Pauli macht jetzt sehr deutlich, dass ein schneller Ausgleichstreffer gelingen soll. Die Fans sind lautstark dabei und peitschen die Kiezkicker nach vorne.

24. Min Hoffmann! Conteh setzt sich sehenswert und trickreich auf der linken Seite durch und legt schließlich ab auf Diamantakos. Der Angreifer wiederum setzt Hoffmann in Szene, dessen Schuss nur knapp am Pfosten vorbeistreicht.

23. Min Jetzt rollt der Ball wieder - begleitet von den Zuschauern, die mit einer Mischung aus aufmunterndem Applaus für Avevor und Pfiffen gegen die Gäste wegen des Treffers reagieren.

21. Min Für Avevor wird es nicht weitergehen, er wird vom Platz getragen. Aus der Ferne sah es danach aus, als hätte er sich am linken Sprunggelenk verletzt.

20. Min Wechsel bei St. Pauli: Hornschuh ersetzt den verletzten Avevor.

18. Min Ist das bitter für St. Pauli: Nicht nur das Gegentor, sondern auch die Verletzung von Avevor schockt die Gastgeber. Noch immer wird der Verteidiger an der Mittellinie behandelt.

17. Min Fürth trifft zum 1:0! Im Mittelfeld prallen Keita-Ruel und Avevor zusammen, der Kiezkicker bleibt am Boden liegen. Die Gäste dagegen spielen weiter über Stefaniak und Mohr, der den Ball letztlich wieder auf Keita-Ruel in die Mitte legt. Der Angreifer schiebt die Flanke an Himmelmann vorbei ins Tor zur Führung.

17. Min Tor für Fürth! Keita-Ruel bringt die Gäste in Führung!

14. Min Doch jetzt hat auch Fürth die erste Gelegenheit! Keita-Ruel bekommt nach einer punktgenauen Flanke nicht genug Druck hinter den Kopfball und stellt Himmelmann so vor keine größeren Probleme.

13. Min Die Kiezkicker haben den klar besseren Start erwischt und arbeiten bereits in der Anfangsphase intensiv am Führungstor.

12. Min Erste richtig gute Chance für St. Pauli! Diamantakos setzt sich im Zweikampf gegen Caligiuri durch und kommt zentral vor dem Strafraum zum Abschluss. Burchert im Gästetor passt auf und kann den Schuss noch zur Ecke lenken.

9. Min Wieder Conteh! Knoll flankt eine kurz ausgeführte Ecke scharf in den Fünfmeterraum hinein, wo die Fürther zunächst klären können. Am Elfmeterpunkt kommt Conteh aus dem Gestochere heraus zum Schuss, der jedoch deutlich übers Tor geht.

7. Min Erste Aufregung jetzt auch im Strafraum der Gäste, weil Miyaichi den Ball für Conteh querlegt - dieser allerdings zögert zu lange mit dem Abschluss und wird rechtzeitig am Schuss gehindert.

5. Min Buballa setzt zu einem schnellen Sprint auf dem linken Flügel an, findet mit seiner Hereingabe aus vollem Lauf aber keinen Abnehmer in der Mitte.

4. Min Die Fürther versuchen es erstmals über Green und Keita-Ruel durchs Zentrum, finden aber kein Durchkommen durch die St. Pauli-Innenverteidigung.

2. Min In den ersten Minuten sieht es so aus, als würde Kalla bei den Kiezkickern als Rechtsverteidiger auflaufen - Bednarczyk orientiert sich zunächst eher ins Mittelfeld.

1. Min Das Spiel läuft!

Anpfiff!

- Die beiden Mannschaften sind da und werden von frenetischem Beifall der Fans empfangen. Es kann losgehen!

- Als Unparteiischer leitet heute Sven Jablonski die Begegnung. Unter dem 29-jährigen Bankkaufmann aus Bremen hat St. Pauli eine ausgeglichene Bilanz: So gab es in fünf Spielen zwei Siege, zwei Niederlagen und ein Remis.

- Zuletzt hatte St. Pauli auf eigenem Rasen gegen Fürth häufig das bessere Ende auf seiner Seite: Drei der letzten vier Heimspiele konnten die Kiezkicker gewinnen - der letzte Fürther Sieg am Millerntor ist fast viereinhalb Jahre her.

- Der Gegner aus Fürth startet mit folgender Elf: Burchert – Wittek, Mavraj, Keita-Ruel, Caligiuri, Ernst, Sauer, Mohr, Seguin, Stefaniak, Green

- Damit kommt der Youngster Jakub Bednarczyk, im Winter aus Leverkusen gekommen und seither Teil des Regionalliga-Teams, zu seinem Zweitliga-Debüt für St. Pauli und zugleich direkt auch zu seinem ersten Startelf-Einsatz.

- Die Aufstellungen stehen! Mit diesem Team will St. Pauli heute drei Punkte am Millerntor behalten: Himmelmann – Bednarczyk, Avevor, Knoll, Buballa – Hoffmann, Kalla – Miyaichi, Möller Daehli, Conteh – Diamantakos

- Zum Start letzte Woche reichte es für die Kiezkicker beim 1:1 in Bielefeld immerhin zu einem Remis. Fürth dagegen verlor zu Hause gegen Erzgebirge Aue mit 0:2.

- Ein turbulenter Saisonstart liegt hinter St. Pauli: Viele Verletzte, zahlreiche Skeptiker im Umfeld und zuletzt auch noch die Brandrede von Trainer Jos Luhukay. Umso mehr will der Kiezklub heute den ersten Dreier der Saison einfahren.

- Der erste Auftritt vor heimischem Publikum ist für die Kiezkicker gleich ein Flutlichtspiel - die heutige Partie gegen Fürth ist, wie schon in der Vorsaison fast immer, ausverkauft.

- Moin und herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker am Freitagabend! Am Millerntor empfängt heute der FC St. Pauli die SpVgg Greuther Fürth.