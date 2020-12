St. Pauli – Düsseldorf 0:2: Liveticker: VAR nimmt Rote Karte für Brodersen zurück

Zum Abschluss des Fußball-Jahres empfängt der FC St. Pauli am 13. Spieltag heute Fortuna Düsseldorf. Gelingt den Kiezkickern der langersehnte Sieg? Anpfiff am Millerntor ist um 13.30 Uhr. Mit dem Liveticker auf MOPO.de verpassen Sie keine wichtige Szene!

- 87. Min Morales sieht Gelb nach einem Foul an Matanovic.

- 85. Min Theoretisch bleiben dem FC St. Pauli noch fünf Minuten plus Nachspielzeit, um hier noch zu einem Punktgewinn zu kommen. Allerdings haben die Gäste das Spiel im Griff – die Kiezkicker machen nicht den Anschein, daran noch etwas ändern zu können.

- 83. Min Kyereh bringt Morales im Mittelfeld zu Boden. Den folgenden Freistoß kann die Fortuna nicht für sich nutzen.

- 80. Min Robert Schröder hat einen Hinweis der Video-Assistenten bekommen und nimmt den Platzverweis zurück. Brodersen hatte weit vor dem Tor zwar Kownacki gestoppt, aber deutlich nur den Ball gespielt. Gelb gibt's trotzdem.

- 78. Min Rote Karte für Svend Brodersen!

- 77. Min Wieder hat die Fortuna eine gute Chance. Kownacki kommt frei im Strafraum zum Schuss, Brodersen lässt den Ball abklatschen. Karaman staubt hier nicht zum 3:0 ab, weil der Winkel zu spitz ist.

- 73. Min Nach längerer Zeit jetzt eine Chance für St. Pauli: Eine Dittgen-Flanke von links rutscht durch den Strafraum, Lankford steht zwar frei vor dem Tor, zögert aber zu lange. In der Mitte sind Matanovic und Danso zusammengeprallt, weshalb Schiedsrichter Schörder die Szene überprüft. Es geht weiter mit Abstoß für Fortuna.

- 72. Min Konterchance für Fortuna. Kownacki hat auf der rechten Seite sehr viel Platz und darf sich nahezu ohne Gegenwehr dem Tor von Svend Brodersen nähern. Der Pole versucht's selbst, doch der Schuss geht rechts am Tor vorbei.

- 71. Min Fortuna tauscht durch: Edgar Prib und Dawid Kownacki werden für Shinta Appelkamp und den Torschützen Rouwen Hennings eingewechselt.

- 69. Min Nach dem 0:2 kam von St. Pauli bisher wenig. Gelingt wie in der Vorwoche gegen Aue ein spektakuläres Last-Minute-Comeback?

- 65. Min Ausgerechnet Ex-Kiezkicker Rouwen Hennings erhöht für die Gäste auf 2:0. Vorausgegangen war dem Treffer erneut eine gute Zusammenarbeit von Sobottka und Zimmermann. Dessen Flanke erreicht den von Ohlsson nicht konsequent gedeckten Hennings mittig in guter Position.

- 64. Min Tor für Fortuna Düsseldorf!

- 62. Min Makienok hat gleich eine gute erste Aktion: Der Däne verlängert eine Hereingabe so, dass Kyereh aus zentraler Position abschließen kann. Allerdings ist der Schuss keine Herausforderung für Kastenmeier.

- 61. Min Timo Schultz wechselt doppelt und stellt auf eine Doppelspitze um: Kevin Lankford ersetzt Leart Paqarada, Simon Makienok kommt für Rodrigo Zalazar ins Spiel.

- 59. Min Nächste Chance für die Gäste: Hoffmann köpft eine Pledl-Ecke aufs Tor, doch Benatelli kann den Ball noch von der Linie kratzen.

- 58. Min Fast das 2:0 für Düsseldorf! Buballa kann einen Schuss von Appelkamp gerade noch klären.

- 55. Min St. Pauli ist nicht gut aus der Kabine gekommen. Vom Aufschwung der letzten zehn Minuten vor der Halbzeit ist nur noch wenig zu sehen.

- 51. Min Auch die nächste nennenswerte Offensivaktion stammt von den Fortunen. Sobottka sieht Zimmermann auf der rechten Seite. Nimmt sich der Torschütze zum 1:0 mehr Zeit, kann er vielleicht gefährlich in die Mitte flanken – doch Zimmermann reagiert überhastet und haut den Ball über das Tor.

- 48. Min Die erste Torchance der zweiten Halbzeit geht auf das Konto der Düsseldorfer. Karaman hat auf der rechten Seite viel Platz, während Sobottka aufpasst und mit aufrückt. Dessen Schuss wird aber abgeblockt.

- 46. Min Timo Schultz reagiert auf den Spielstand und schickt zur zweiten Hälfte Lukas Daschner für Finn-Ole Becker auf den Rasen.

- 46. Min Es geht weiter!

Anpfiff zur zweiten Halbzeit!

Halbzeit am Millerntor. Nach 45 Minuten liegt St. Pauli mit 0:1 hinten, Düsseldorfs Zimmermann sorgte schon nach zehn Minuten für den Führungstreffer. Danach kam Fortuna zwar zu weiteren guten Möglichkeiten, verpasste es jedoch, die Führung auszubauen. Von St. Pauli kamen erst zum Ende der ersten Häfte wirklich gefährliche Angriffe, durch die sich die Kiezkicker den Ausgleich durchaus verdient hätten. Besonderes Pech hatten Kyereh (1.) und Dittgen (36.), deren Schussversuche jeweils an den Pfosten krachten. Beide Mannschaften suchen ihr Glück in der Offensive – das verspricht eine spannende zweite Halbzeit.

Halbzeit!

- 45. Min Es gibt eine Minute Nachspielzeit.

- 41. Min Zimmermann muss nach einem Zusammenprall mit Dittgen kurz behandelt werden, kann aber weiterspielen.

- 38. Min Fortuna Düsseldorf wechselt zum ersten Mal. Kristoffer Peterson, der das 1:0 vorbereitet hatte, ist aber nicht verletzt – offenbar ist Trainer Uwe Rösler schlicht unzufrieden mit Petersons Auftritt. Thomas Pledl wird ihn nun ersetzen.

- 37. Min Ecke für St. Pauli. Paqarada tritt von links an, Düsseldorf hat aber keine Probleme, die Situation zu verteidigen. Immerhin gibt es einen Einwurf für die Kiezkicker.

- 36. Min Wieder ist es Max Dittgen, der für Gefahr sorgt. Von der Grundlinie zieht Dittgen zum Tor, aber Düsseldorfs Schlussmann Kastenmeier passt da gut auf! Zimmermann kann den Abpraller zur Ecke klären.

- 35. Min Kyereh wird gut von Zalazar per Steilpass eingesetzt und flankt von rechts auf Dittgen, der mittig vor dem Tor steht. Allerdings trifft Dittgen den Ball nicht richtig – drüber!

- 34. Min Kyereh holt auf der rechten Seite in der Nähe des Fortuna-Strafraums einen Einwurf raus. Anschließend wird Ohlsson von Peterson gefoult – Freistoß St. Pauli.

- 32. Min Düsseldorf verteidigt allerdings auch gut und lässt St. Pauli nur wenig Möglichkeiten, um den Ballbesitz aus dem Mittelfeld in gefährliche Offensivaktionen umzusetzen. Vor allem Zalazar, Dittgen und Matanovic kommen so kaum ins Spiel.

- 30. Min Von St. Paulis Offensive ist bisher wenig zu sehen. Der Elf von Timo Schultz fehlt noch ein klarer Plan, um zu Abschlüssen zu kommen und den langen Youngster Igor Matanovic gut einzusetzen.

- 26. Min Freistoß für St. Pauli aus dem Halbfeld. Der Ball kommt über Paqarada zu Kyereh in den Strafraum, der auf der rechten Seite allerdings keine Chance hat, eine potentiell gefährliche Flanke zu schlagen.

- 23. Min Düsseldorf bleibt das gefährlichere Team. Aktuell liegt eher das 2:0 in der Luft als der Ausgleich für St. Pauli. Welche Pläne hat Timo Schultz, um das Spiel zu drehen?

- 20. Min Die Fortuna erspielt sich eine doppelte Torchance. Erst versucht es Shinta Appelkamp, dessen Schuss allerdings durch Paqarada geblockt wird. Der Ball landet dann bei Marcell Sobottka, der einfach mal draufhält – und das Spielgerät aus 16 Metern über das St. Pauli-Tor befördert.

- 18. Min Nach einer Ecke setzt sich Igor Matanovic durch, doch seine Kopfballverlängerung findet keinen Mitspieler. Weiter geht's mit Freistoß für Düsseldorf – Schiedsrichter Schröder pfiff ein Stürmerfoul von Ohlsson ab.

- 15. Min Nach dem Führungstreffer tauchte die Fortuna erneut zweimal gefährlich vor dem St. Pauli-Tor auf. Beide Male war Peterson entscheidend beteiligt, doch die Abseitsfahne und Keeper Brodersen verhinderten schlimmeres.

- 12. Min Matthias Zimmermann bringt die Gäste früh in Führung. Peterson konnte sich zuvor gut von Ohlsson lösen und auf Zimmermann flanken, der am zweiten Pfosten genau richtig stand und schließlich links unten ins lange Eck einschob.

- 11. Min Tor für Düsseldorf!

- 10. Min. Nächste Chance für St. Pauli. Wieder ist es Kyereh, der sich an Kevin Danso vorbeidribbelt und knapp vor der Strafraumgrenze abschließt. Der Schuss geht allerdings weit am Tor vorbei.

- 8. Min In der Anfangsphase machen die Düsseldorfer den Eindruck, früh die Kontrolle über das Spiel übernehmen zu wollen. Die Gäste kommen auf rund 62 Prozent Ballbesitz.

- 4. Min Auch Düsseldorf kommt zu seiner ersten Torchance. Zimmermann wird von der linken Seite per Flanke eingesetzt, aber Buballa passt da gut auf un kann klären.

- 2. Min Nach 45 Sekunden hätte Daniel-Kofi Kyereh St. Pauli schon fast in Führung gebracht! Doch der Schuss des Stürmers geht aus rund elf Metern nur an den linken Außenpfosten.

- 1. Min Der Ball rollt!

Anpfiff!

- Uwe Rösler hat nach dem 3:0-Erfolg gegen Osnabrück insgesamt dreimal getauscht. Florian Kastenmeier rückt für Raphael Wolf ins Tor, Marcell Sobottka spielt für Edgar Prib und Kenan Karaman ersetzt Dawid Kownacki in der Startelf.

- Bei St. Pauli fehlen heute im Vergleich zur Vorwoche James Lawrence, der kurzfristig mit Wadenproblemen ausfällt, und Philipp Ziereis. Die Innenverteidigung bilden damit Marvin Knoll und Daniel Buballa. Außerdem beginnt Maximilian Dittgen für Boris Tashchy. Ansonsten setzt Timo Schultz auf die Mannschaft, die schon gegen Aue begonnen hatte.

- Fortuna Düsseldorf beginnt mit folgender Mannschaft: Kastenmeier – Zimmermann, Hoffmann, Danso, Krajnc – Morales, Sobottka – Appelkamp, Peterson – Karaman, Hennings.

- So schickt Timo Schultz St. Pauli auf den Platz: Brodersen – Ohlsson, Knoll, Buballa, Paqarada – Becker, Benatelli – Kyereh, Zalazar, Dittgen – Matanovic.

- Bezogen auf die zweite Liga liegen die Kiezkicker allerdings im Vorteil: 11 von 24 Partien im Unterhaus gingen an St. Pauli, bei sechs Remis und sieben Niederlagen.

- St. Paulis Bilanz gegen Düsseldorf fällt ausgeglichen aus. Beide Mannschaften haben 17 Begegnungen für sich entschieden, dazu kommen neun Unentschieden. Sogar die Torbilanz ist mit 59:58 für die Kiezkicker nahezu pari.

- Als Schiedsrichter ist heute Robert Schröder im Einsatz. Philipp Hüwe und Oliver Lossius assistieren an den Seitenlinien, Patrick Schwengers ist der vierte Offizielle. Bibiana Steinhaus und Marcel Gasteier bilden das Video-Assistenen-Gespann.

- Düsseldorfs bester Schütze ist mit Rouwen Hennings ein früherer St. Paulianer (fünf Saisontore). Bei St. Pauli führen Max Dittgen, Daniel-Kofi Kyereh und Rodrigo Zalazar die Torjägerliste an (alle drei Saisontore).

- Die Torwart-Frage bei St. Pauli ist zumindest für das heutige Spiel geklärt. „Svend Brodersen bleibt im Tor“, stellte Trainer Timo Schultz im Vorfeld klar.

- Bundesliga-Absteiger Düsseldorf hat schon sechs Spiele gewonnen, aber auch vier verloren. Mit 20 Punkten steht das Team von Trainer Uwe Rösler auf Platz fünf. Gelingt der Fortuna heute ein Sieg, schließen die Düsseldorfer zu den Aufstiegsrängen auf.

- Ein Sieg, fünf Unentschieden, fünf Niederlagen, acht Punkte, Platz 17 – das ist die äußerst dürftige Bilanz der Kiezkicker aus ihren bisherigen elf Saisonspielen. Mit einem Sieg könnte St. Pauli heute Sandhausen auf Platz 16 überholen.

- Willkommen zum Liveticker zur Zweitliga-Partie des FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf! Um 13.30 Uhr geht's am Millerntor los.