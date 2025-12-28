Sporting statt Man City: So läuft es bei St. Paulis letztem Top-Talent

Wäre es optimal für ihn gelaufen, hätte am Samstagmittag ein absolutes Highlight auf dem Programm gestanden. Nottingham Forest empfing in der Premier League Manchester City, aber das stand nicht im persönlichen Terminkalender von Eric da Silva Moreira. St. Paulis ehemaliges Top-Talent kämpft derzeit andernorts darum, einen Fuß in die Profi-Tür zu bekommen.

Die Saison 2023/24 wird der junge Mann Zeit Lebens nicht vergessen. Mit der deutschen U17-Nationalelf wurde er zunächst Europa- und dann sogar Weltmeister, er feierte in Nürnberg sein Profi-Debüt für den Kiezklub und gehörte somit zur Aufstiegsmannschaft. Doch gleichwohl da Silva Moreira für den Bundesliga-Kader vorgesehen war, entschied er sich für einen Tapetenwechsel.

St. Pauli bekam 1,5 Millionen Euro für Eric da Silva Moreira

Der Name, der da rief, war ein großer. Nottingham Forest, englischer Traditionsverein, Premier League, vermutlich auch ganz andere Verdienstmöglichkeiten. St. Pauli kassierte immerhin noch 1,5 Millionen Euro an Ablöse für den flexibel einsetzbaren Rechtsfuß, der auf der Insel aber schnell an seine Grenzen stoßen sollte.

Insgesamt fünf Einsätze bei den Profis sollte da Silva Moreira in der vergangenen Saison bekommen, den längsten übrigens (über 27 Minuten) beim 0:3 gegen Manchester City. Dazu kamen sechs Partien im Nachwuchsteam. In der zweiten Saisonhälfte waren zwei Kader-Berufungen das Höchste der Gefühle, sodass sich frühzeitig anbahnte, dass der gebürtige Hamburger wohl einen Umweg würde nehmen müssen.

Ex-Kiezkicker Eric da Silva Moreira jetzt in Portugal

Der nahm dann im September auch Form und Gestalt an. Der Deutsch-Portugiese wurde für die aktuelle Spielzeit zu Rio Ave verliehen, einem etablierten portugiesischen Erstligisten, beheimatet in Vila do Conde im Norden des Landes. Ein Rückschritt, der ein Fortschritt werden sollte, es aber bislang nicht ist. Denn auch dort kommt da Silva Moreira kaum zum Zuge.

Ganze drei Einwechslung, 70 Minuten Einsatzzeit, in der Hälfte der Partien nicht einmal im Kader – vermutlich wird sich der immer noch erst 19-Jährige mehr erhofft haben. In der Theorie hat Eric da Silva Moreira übrigens auch ein Top-Spiel auf dem Zettel, am Sonntagabend geht es für ihn gegen Sporting Lissabon. Wenn er es denn in das Aufgebot von Rio Ave schafft.