Sorgen um St. Paulis Danel Sinani? Das sagt Coach Blessin zur Auswechslung

Sein großartiger Aufstieg ist in den vergangenen Tagen, Wochen und Monaten hinlänglich thematisiert worden. Seit März dieses Jahres zählt Danel Sinani zu den prägenden Figuren beim FC St. Pauli, in Stuttgart aber hatte er nach längerer Behandlungspause vergleichsweise früh Feierabend. Muss man sich Sorgen machen um die Kreativkraft?

„Generell hat er einen Schlag auf den Knöchel bekommen, das hat geschmerzt“, erklärte Alexander Blessin. Der hatte zur Folge, dass der Luxemburger sich auf den Hosenboden setzte und medizinische Hilfe auf den Platz kommen ließ. Chef-Physio Dr. James Morgan und Vereinsarzt Dr. Sebastian Schneider eilten herbei und kümmerten sich um den Angeschlagenen. Nach gut einer Minute erhob sich Sinani und verließ leicht humpelnd den Rasen, auf den er nicht mehr zurückkehrte.

St. Paulis Danel Sinani wurde angeschlagen ausgewechselt

Für ihn wurde Connor Metcalfe eingewechselt, und das lag – so erklärte es Blessin – nicht nur an der Blessur Sinanis. „Es war auch vorher schon Thema ihn auszuwechseln, denn unser ganzes Gebilde vorne war einfach nicht gut, das muss man ja ganz ehrlich sagen. Da haben wir uns schlecht bewegt, deswegen hatten wir schon vorher überlegt, da was zu machen.“

Danel Sinani kam bei St. Pauli nicht zur Geltung

Tatsächlich bestätigen die Spielstatistiken den Trainer-Eindruck, dass die Nummer an Sinani mehr oder minder vorbeigelaufen ist. Nur 59 Prozent seiner Pässe fanden tatsächlich den Mitspieler, was eine ungewöhnlich schwache Quote für so einen guten Kicker ist. Und auch in den Zweikämpfen zog er diesmal häufig den Kürzeren, gewann nur 43 Prozent. Dazu kam wenig Effizienz im letzten Drittel (ein Torschuss, eine Torschussvorlage).

Vermutlich wird Sinani am kommenden Samstag beim Heimspiel gegen Bayer Leverkusen wieder zur Verfügung und entsprechend auch in der Mannschaft stehen. Und er wird alles daran setzen, es besser zu machen an diesem gebrauchten Freitagabend in Stuttgart.