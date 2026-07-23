Nicht alle Stadionsprecher sind ausreichend vorbereitet, wenn es um die Aussprache der Spielernamen geht. St. Paulis Louis Oppie hat da schon reichlich Erfahrungen gesammelt, auch jetzt in Österreich.

Louis Oppie bei der Anfahrt zum Training in Flachau mit dem Rad. Der 24-Jährige hat viel Freude dieser Tage in Österreich. Witters

Die neueste Version hatte er am vergangenen Sonntag zu hören bekommen: „Mit der Nummer 23: Louis Oppije“, kündigte der Stadionsprecher beim Testspiel des FC St. Pauli in Anif gegen HNK Gorica an. Tatsächlich musste sich der Kiezkicker schon mit diversen Interpretationen seines Nachnamens auseinandersetzen, wie er am Rand des Trainingslagers von Flachau verriet.

„Opier, Opi, Oppi – keine Ahnung, da waren ganz wilde Sachen dabei“, erklärte er lachend. Auch den Franzosen Louis Oppié gab es bereits, dauerhaft durchgesetzt hatte sich aber nur eine Variante: „Zu Bielefeld-Zeiten hat mich irgendwann einer Oppenheimer genannt. Am Anfang dachte ich so: Was soll das denn? Aber irgendwann fand ich es ganz cool so. Das haben dann auch mehrere übernommen.“

Louis Oppie ist angetan von der Stimmung bei St. Pauli

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In Anif war übrigens eine Korrektur erfolgt, nachdem Sportchef Andreas Bornemann beim Stadionsprecher interveniert hatte. Es war bislang das einzige Problem, das der Mann für die linke Schiene in der Zeit in Österreich hatte, ansonsten läuft es für ihn und seine Kollegen aktuell prima. „Ich habe das gestern schon gesagt, als wir mit den Jungs gesprochen haben: Es war selten so, dass schon im Trainingslager so eine gute Stimmung war.“

Das schließe die Neuen ausdrücklich mit ein. „Die sind gefühlt nicht wie Neuzugänge, die sind direkt so mit dabei, als ob sie letztes Jahr schon mit hier gewesen wären.“ Die Stimmung, ergänzte Oppie, sei „sehr, sehr gut“, und er ist beileibe nicht der einzige Profi mit dieser Wahrnehmung.

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Der Trainerwechsel hat schon viel bewirkt

Mathias Rasmussen führte das unter anderem darauf zurück, dass der Druck der Vorsaison weg sei. Möglicherweise sei das so, befand auch Oppie. „Alle haben noch mehr Bock als sowieso, in der neuen Saison anzugreifen“, sagte der 24-Jährige. Und natürlich habe auch Marcel Rapp daran seinen Anteil.

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„Durch einen Wechsel auf dieser Position ändert sich ja alles“, meinte Oppie in Bezug auf den neuen Coach, der „neuen Schwung“ hereingebracht habe. Unter anderem dadurch, dass St. Paulis Einheiten größtenteils aus Spiel- und Wettbewerbsformen bestehen, gefühlt noch mehr als in den Jahren zuvor. In jedem Fall sind die Zeiten, in denen Profis mit Medizinbällen Hügel hinauf- und wieder hinabgescheucht wurden, überholt.

St. Pauli trainiert viel in Spiel- und Wettbewerbsformen

„Da bin ich auch sehr froh drüber“, räumte Louis Oppie ein, „weil es schon so deutlich mehr Spaß macht.“ An der Intensität ändere sich dadurch aber mitnichten irgendwas. „Man sieht, dass es nicht nur entspannt ist, sondern dass es schon gut zur Sache geht. Das merkt man auch an den eigenen Beinen. Aber weil es Spaß macht, ist es halt noch mal eine andere Anstrengung, als wenn man jetzt die Medizinbälle da hingelegt bekommt und dann heißt es: ‚Los, jetzt mach!‘“

Am Freitag wartet auf Oppie und Co. die beliebteste Form der Vorbereitung, nämlich ein Testspiel. Eines der gehobenen Güteklasse, denn es geht gegen den Tabellensechsten der abgelaufenen Premier-League-Saison, den AFC Bournemouth. „Wenn man die Qualität von der Mannschaft sieht, ist das schon eine sehr, sehr, sehr hohe Messlatte“, urteilte er.

Wenn man so einen Gegner wie Bournemouth hat, dann ist man einfach motiviert. Es wird ein geiler Test. Louis Oppie

Aber im Fußball gehe es immer darum, dass man sich mit den Besten messen wolle. „Und ja, wenn man dann so einen Gegner hat, dann ist man einfach motiviert. Ich glaube, es wird ein geiler Test.“ Der dem FC St. Pauli neue Erkenntnisse bringen wird – und Louis Oppie eventuell die nächste Version seines Nachnamens …