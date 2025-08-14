„Sind schon unterschiedlich“: Warum Oppie bei St. Pauli kein neuer Treu werden soll

Es gibt Fußstapfen, die sind entweder zu groß oder schlicht zu besonders, als dass man in sie treten könnte. Dass der FC St. Pauli in Philipp Treu einen Spieler abgegeben hat, der eben solche Spuren hinterließ, ist unstrittig – und in dem Konsens wäre es auch unlauter, den Nachfolger mit dem Freiburg-Rückkehrer zu vergleichen.

Sein Abgang schmerzte, menschlich wie sportlich. „Wir haben mit Philipp eine Menge Qualität verloren“, brachte es Eric Smith auf den Punkt, bange ist dem Schweden dennoch nicht. Schließlich kam mit Louis Oppie ein neuer Linksverteidiger auf dem Kiez, dem eine große Zukunft zugetraut wird. Und dem es helfen würde, wenn man ihn nicht an seinem Vorgänger misst. Dafür sind die beiden Spielertypen einfach zu ungleich.

Louis Oppie soll St. Pauli offensiv variabler machen

„Ich würde sagen, die beiden sind schon unterschiedlich“, urteilte Smith. „Louis ist ein bisschen offensiver als Philipp.“ Zudem war/ist Treu Rechtsfuß, Oppies Stärke liegt im linken Bein. „Es wird interessant.“ Zumal sich die Spielweise der Braun-Weißen im Vergleich zum Vorjahr verändert hat. „Es ist ein bisschen anders, wie wir jetzt aufbauen“, erläuterte der Schwede, um den neuen Kollegen dann ausgiebig zu loben.

Auch Philipp Treu brauchte auf dem Kiez Anlaufzeit

„Er ist ein sehr guter Spieler, wir sind bislang mit Louis sehr zufrieden“, sagte Smith, der dem ehemaligen Bielefelder eine Weiterentwicklung absolut zutraut: „Hoffentlich kann er noch wachsen und uns die offensive Waffe geben, die wir brauchen.“ In der Vorbereitung deutete der 23-Jährige bereits an, welchen Wert er für den Kiezklub noch haben könnte. Die Erwartungshaltung sollte man dennoch kurzfristig nicht zu hoch ansetzen.

Zur Erinnerung: Auch Treu kam aus der 3. Liga zum damaligen Zweitligisten St. Pauli, auch Treu benötigte den ganz normalen zeitlichen Rahmen, sich an die neue Herausforderung zu gewöhnen. Für Oppie ist der Sprung gar noch größer, und man muss ihm entsprechend die erforderliche Geduld entgegenbringen, seine eigenen Fußstapfen auf dem Kiez zu hinterlassen. Intern, da gibt es keine Zweifel, glauben sie alle fest an ihn.