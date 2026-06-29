Mehrere Ex-Profis des FC St. Pauli sind ablösefrei auf Vereinssuche. Wer betroffen ist und bei wem eine Verlängerung noch möglich scheint.

Die Sommerpause neigt sich dem Ende entgegen, die Vertragspoker starten in die heiße Phase. Am 30. Juni laufen die Arbeitspapiere vieler Profis aus. Während einige schon neue Klubs und Aufgaben im Visier haben, gibt es ebenso Spieler, die sich noch auf der Suche nach einem neuen Verein, oder zumindest nach einem neuen Vertrag befinden. Darunter auch solche, die den Fans des FC St. Pauli noch ein Begriff sein dürften.

Wenn es um auslaufende Verträge geht, kommen einem aus Sicht des Kiezklubs sofort Nikola Vasilj, Karol Mets und Danel Sinani in den Sinn. Alle drei stehen noch bis Dienstagnacht um 23.59 Uhr bei St. Pauli unter Vertrag. Besonders im Fall von Vasilj, der bei der Weltmeisterschaft mit Bosnien und Herzegowina auf der größtmöglichen Bühne auf sich aufmerksam machen kann, dürfte die Vereinssuche nicht allzu kompliziert ausfallen.

Danel Sinani konnte als Toptorschütze in der ansonsten offensivschwachen Mannschaft in der abgelaufenen Saison ebenfalls für sich werben. Auch Mets gehörte, wenn es die Fitness zuließ, zum wichtigen Stammpersonal in St. Paulis Defensive und konnte sich in 23 Spielen in der Bundesliga für mögliche Folge-Vereine präsentieren. In welche Richtung es bei den drei Noch-Kiezkickern gehen wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch offen.

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Neue Kapitel für Dudziak und Kyereh?

Auch auf der Suche ist Jeremy Dudziak. Der 30-Jährige spielte von 2015 bis 2019 bei St. Pauli und sorgte anschließend mit seinem Wechsel zum Stadtrivalen HSV für Aufsehen. Zuletzt lief der gebürtige Hamburger für Hertha BSC auf, kam dort in der abgelaufenen Saison jedoch nur auf zwei Startelf-Einsätze. Im Interview mit der „Bild“ kündigte er kürzlich an, dass sein „bestes Kapitel als Fußballer“ noch vor ihm stünde. Wo er dieses neue Kapitel aufschlagen will, wird sich wohl innerhalb der nächsten Tage und Wochen herausstellen. Zumindest scheint er noch große Ambitionen zu haben.

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Ähnlich sieht das bei einem weiteren Ex-Kiezkicker aus, dem zu seiner Zeit beim Kiezklub eine so starke zweite Karrierephase vorausgesagt worden ist. Doch nach seinem Wechsel für 4,5 Millionen Euro zum SC Freiburg konnte Dani-Kofi Kyereh sein Potenzial nie vollkommen ausschöpfen. Grund dafür waren vor allem Verletzungen und die daraus folgenden Trainingsrückstände, die ihm in Freiburg insgesamt 1180 (!) Tage kosteten. Bei den Breisgauern absolvierte er seit 2022 lediglich 18 Partien für die Profis. Mittlerweile beziffern die Experten von „transfermarkt.de“ Kyerehs Marktwert auf 100.000 Euro. Diese Summe wird für seinen neuen Arbeitgeber aufgrund des auslaufenden Vertrags jedoch ohnehin nicht fällig werden.

Beifus könnte doch beim Karlsruher SC bleiben

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Ein deutlich größeres Schnäppchen könnten Vereine mit der ablösefreien Verpflichtung von Marcel Beifus machen, dessen Marktwert von „transfermarkt.de“ auf 2 Millionen Euro geschätzt wird. Der Innenverteidiger, der von 2021 bis 2023 bei St. Pauli spielte, überzeugte beim Karlsruher SC mit seinen Leistungen und war allem Anschein nach auf dem Weg Richtung Bundesliga. Eine Knieverletzung bremste den 23-Jährigen jedoch für die zweite Saisonhälfte aus, wodurch nach Medienberichten nun doch eine Vertragsverlängerung beim KSC eine Option zu sein scheint.

Marcel Beifus und Jannes Wieckhoff (r.) spielten zusammen für St. Pauli. IMAGO / Oliver Ruhnke

Nach elf Jahren im Verein verabschiedete sich Jannes Wieckhoff 2023 vom FC St. Pauli und wechselte in die niederländische erste Liga zu Heracles Almelo. Nach 66 Spielen läuft der Vertrag des mittlerweile 25 Jahre alten Rechtsverteidigers jetzt aus, was für den gebürtigen Schenefelder wohl gleichbedeutend mit einem neuen Karriereabschnitt ist.

Bleibt St. Pauli-Urgestein Buchtmann in der Oberliga?

Ähnlich sieht es bei Maximilian Dittgen (31, zuletzt MSV Duisburg) und Richard Neudecker (29, zuletzt 1. FC Saarbrücken) aus, die nach ihren Saisons in der 3. Liga nach einer neuen Aufgabe suchen. Ob sich auch St. Pauli-Urgestein Christopher Buchtmann (34) noch einmal auf die Suche nach einem neuen Verein macht, ist offen. Von 2012 bis 2022 spielte der Mittelfeldakteur für den Kiezklub, absolvierte dabei 199 Partien und sammelte 44 Scorer. Zwar läuft Buchtmanns Vertrag beim Heider SV aus, offiziell verabschiedet wurde er jedoch noch nicht. Entsprechend besteht die Möglichkeit, dass er ein weiteres Jahr in der Oberliga Schleswig-Holstein verbringt.

In allen Fällen muss, wie auch bei St. Pauli, eine baldige Entscheidung her. Schließlich geht es Schritt für Schritt Richtung neue Saison. Ob Verlängerungen oder Wechsel: In den kommenden Tagen und Wochen stehen eine Reihe an Zukunftsentscheidungen an.