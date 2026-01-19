„Sieg ist Pflicht!“ Klare St. Pauli-Ansage vor dem Derby gegen den HSV

Nach der Last-Minute-Niederlage in Dortmund geht der FC St. Pauli als Bundesliga-Schlusslicht in das Stadtderby gegen den HSV am Freitagabend (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de). Bei Derbys spielt die Tabelle oft keine Rolle – aber ein Blick auf den Punktestand zeigt den Kiezkickern schnell, dass es am Millerntor nicht nur um die Verteidigung der Stadtmeisterschaft gehen wird.

„Wir brauchen Punkte, das Derby ist jetzt das wichtigste Spiel“, betonte Joel Fujita: „Für uns ist das ein Sechs-Punkte-Spiel, das wir gewinnen müssen, um unser Ziel zu erreichen.“ Und das heißt: auch nächste Saison noch in der Bundesliga zu spielen. Mit zwölf Zählern liegt St. Pauli einen Punkt hinter Heidenheim und wegen der schlechteren Tordifferenz auch hinter den punktegleichen Mainzern auf Rang 18.

2002 spielte St. Pauli das letzte Derby auf einem Abstiegsplatz

Es wird das erste Derby seit dem 19. April 2002 sein, das St. Pauli auf einem Abstiegsplatz bestreitet. Damals besiegelte der HSV mit seinem 4:0-Sieg im Volksparkstadion quasi den Abstieg des Stadtrivalen. Daran gemessen ist die Situation im Januar 2026 noch recht harmlos für Braun-Weiß, denn es sind noch genügend Punkte zu verteilen. Aber es sind auch sechs Punkte weniger als noch vor den jüngsten Niederlagen in Wolfsburg und Dortmund.

Blessin: „Wir wissen, dass die Punkte kommen müssen“

„Es ist klar, dass wir jetzt ein paar Punkte liegen gelassen haben. Und wir wissen alle, dass die irgendwann kommen müssen“, erklärte Trainer Alexander Blessin und freute sich über den nächsten Gegner, weil „wir dann gleich wieder die Möglichkeit haben, ein Ausrufezeichen zu setzen“. So wie im Hinspiel, als seine Elf den HSV beim 2:0-Auswärtssieg über weite Strecken im Griff gehabt hatte. „Dem ersten Sieg den zweiten folgen zu lassen“, sei entsprechend die Devise für den Freitagabend.

Auch der Debütant ließ es nicht an klaren Worten fehlen. „Egal wie wir spielen, im Derby ist ein Sieg Pflicht“, forderte Tomoya Ando nach seiner ersten halben Pflichtspiel-Stunde im braun-weißen Trikot. Für den japanischen Verteidiger wird es das erste Duell mit dem HSV. „Wir müssen nach vorne schauen und uns gut auf das Derby vorbereiten“, sagte Ando.

In Wolfsburg gab es etwas, in Dortmund sehr viel Lob für den braun-weißen Auftritt – aber jeweils keine Punkte. Blessin würde gegen den HSV wohl auf einen Schönheitspreis verzichten. „Wenn wir am Freitag sagen: Scheiß-Spiel und wir haben 1:0 gewonnen“, blickte der Coach voraus: „Dann nehme ich das gerne.“