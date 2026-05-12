Setzt das Energie für das Endspiel frei? Tolle Nachricht für St. Paulis Smith

Man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben, das weiß der Betroffene am allerbesten. Aber zumindest die Voraussetzungen sind sämtlich gegeben, dass sich für Eric Smith ein Traum erfüllen wird: Der St. Pauli-Abwehrstratege steht im WM-Kader von Schweden.

Die Nachricht wird den 29-Jährigen im Kreis seiner Liebsten erreicht haben. Weil es in der Familie wohl leichte Krankheitssymptome gegeben hatte und St. Pauli durch den-Magen-Darm-Virus bereits genug gestraft ist, bekam Smith am Dienstag trainingsfrei. Zu groß wäre eine eventuelle Ansteckungsgefahr gewesen. In Leipzig hatte er spielen können, für das Endspiel gegen am Samstag Wolfsburg wird nichts anderes erwartet.

St. Paulis Eric Smith steht im WM-Kader von Schweden

Und das dann mit einer gehörigen Portion frischer Energie. Die Geschichte mit Smith und seiner Landesauswahl ist hinlänglich bekannt. Mehrfach war er nominiert worden, ebenso oft musste er verletzungsbedingt oder aus anderen Gründen absagen. Zu den entscheidenden WM-Playoffs war er dann wieder im Kader, erlebte aber nur den Sieg gegen die Ukraine in Valencia (3:1) live und vor Ort, wobei er nicht zum Einsatz gekommen war.

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Noch vor dem Endspiel gegen Polen (3:2) ereilte ihn mal wieder ein Rückschlag. Smith verletzte sich im Training an der Wade, reiste zurück nach Hamburg und fehlte St. Pauli in drei wichtigen Begegnungen. Bei Union Berlin (1:1), daheim gegen die Bayern (0:5) und gegen den 1. FC Köln konnte Smith nicht mitwirken, erst bei der 0:2-Niederlage in Heidenheim feierte er sein Comeback.

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Nun bleibt Eric Smith nur noch zu wünschen, dass sich das Schicksal inzwischen ausgetobt hat in Bezug auf seine Gesundheit. Noch immer hat er kein einziges Länderspiel für Schweden bestritten. Das lange Leiden würde belohnt werden dadurch, dass er ausgerechnet bei einer Weltmeisterschaft sein Debüt geben kann.