Setzen Bengalos wieder Kräfte frei? Fans kündigen besonderen St. Pauli-Empfang an

Die Aktion war in der vergangenen Saison eine ganz entscheidende und eine, die die Betroffenen in höchsten Tönen schwärmen ließ: Vor fast exakt einem Jahr, als die Mannschaft des FC St. Pauli vor dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim das Millerntor im Bus erreicht, gab es einen Empfang durch die Fans, der zusätzliche Kräfte freisetzte. St. Pauli gewann das enorm wichtige Spiel tatsächlich mit 1:0 – und am Sonntag soll es eine Neuauflage der Geschichte geben, wenngleich bei einem anderen Kontrahenten.

Der SC Freiburg schlägt bekanntlich am Millerntor auf, Anpfiff ist um 17.30 Uhr, und der Anhang macht abermals mobil. „Die letzten Wochen waren sportlich ein Auf und Ab“, heißt es auf der Seite usp.stpaulifans.de. „Trotz kleiner Rückschläge können wir jedoch auf sechs ungeschlagene Heimspiele zurückblicken, in denen es uns als Fanszene immer wieder gelang, entscheidende Akzente zu setzen.“ Jetzt steuere man auf das letzte Viertel der Saison zu, und allen sei bewusst, wie schwer die aktuelle Phase sei und dass sie auch abermals frustrierend sein könne.

St. Pauli-Fans wiederholen Aktion aus 2025

„Unsere Fanszene hat jedoch über Jahrzehnte ausgezeichnet, dass wir nicht bei der erstbesten Gelegenheit die Segel streichen – das überlassen wir anderen Vereinen“, geht das Statement weiter. „Also St. Pauli Fans, rafft euch nochmal auf, reißt euch gegenseitig mit, zieht euch zusammen wieder hoch! Gemeinsam als vereinte Kurve und Fanszene auf den Rängen mit einer Mannschaft auf dem Rasen, die das Feuer des Herzen von Hamburg spürt und alles reinhaut was geht, ist noch alles möglich!“ Für den entscheidenden Push werde man die Mannschaft am Sonntag ins Stadion geleiten, los geht es um 15.30 Uhr mit dem Busempfang entlang der Budapester Straße und an der Auffahrt Heiligengeistfeld.

Kiezklub-Coach Alex Blessin: „Das war etwas Unglaubliches“

„Die Einfahrt zum Stadion war damals etwas Unglaubliches“, erinnerte sich Alexander Blessin zurück. „Das kann man natürlich nicht bei jedem Heimspiel machen, aber die Atmosphäre mit den Bengalos, mit der Vehemenz, wie die Fans uns empfangen haben – das hat nochmal ein paar Prozentpunkte geweckt und war richtig toll.“ Gerade in Verbindung mit dem Dom werde alles nochmal mehr besonders.

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Und was er sich wünscht, konnte der Trainer auch klar in Worte fassen. „Dass diese gegenseitige Befruchten klappt. Dass die Fans sofort sehen, dass wir da sind, dass wir uns komplett pushen und alles aus uns rauskitzeln. Dass wir eine tolle Atmosphäre haben, eine tolle Stimmung, die wir am Ende auch alle zusammen genießen können, weil wir gewonnen haben.“ Das, so Blessin, wäre natürlich der best case.