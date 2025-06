„Sein Schnurrbart ist zu woke“: So sieht ein Kult-Zeichner St. Paulis Irvine

Die beiden letzten Schritte zur WM 2026 hat Australien auch ohne den verletzten St. Pauli-Kapitän Jackson Irvine geschafft. Dass der Dauerbrenner und Vielflieger nach langer Zeit wieder Länderspiele der „Socceroos“ verpasste, nutzte ein englischer Zeichner für ein humorvolles Porträt des 32-Jährigen.

Beim abschließenden 2:1 in Saudi-Arabien, das die letzten Zweifel beseitigte, traf St. Paulis Mittelfeldspieler Connor Metcalfe zum Ausgleich – doch sein Vereinskollege Irvine fehlte, wie schon zuvor beim 1:0-Sieg gegen Japan. Zum ersten Mal seit Juni 2023 verpasste er damit Länderspiele Australiens.

Gezeichnetes Tribut an Jackson Irvine

Der englische Kult-Zeichner David Squires, der seit 16 Jahren in Australien lebt, nutzte die Gelegenheit, um ein „Tribut an Jackson Irvine anhand einiger seiner Arm-Tattoos“ anzufertigen, das er im „Guardian“ veröffentlichte. Insgesamt 13 Tätowierungen platzierte Squires auf dem Arm, allesamt fiktiv, aber dank der dazu gestellten Kommentare auch aussagekräftig.

„Treuerabatt in jedem Vintage-Trikotladen“

Auf Irvines Arm befindet sich so ein QR-Code, „der ihm einen Treuerabatt in jedem Vintage-Trikotladen im Zentrum Hamburgs“ verschafft. Oder eine Palme, die „ein alternatives Reiseziel“ symbolisieren soll, weil ihm die Einreise in die USA aus einem simplen Grund verweigert wird: „Sein Schnurrbart ist zu woke.“

David Squires' gezeichneter Tribut an Jackson Irvine Screenshot The Guardian / David Squires David Squires‘ gezeichneter Tribut an Jackson Irvine

Auch einen Totenkopf mit St. Pauli-Schriftzug hat Squires gezeichnet – als „Zeichen einer undurchsichtigen linksradikalen Gruppierung, die bei der Anti-Antifa in Guantanamo nicht gut ankommt“. Die US-Politik kommt beim Cartoonisten ganz offensichtlich nicht gut an. Auf dem Arm befindet sich auch der tätowierte Arm im Kleinformat, auf dem wiederum der tätowierte Arm im Noch-Kleinerformat zu sehen ist und so weiter – „bis zur Unendlichkeit, wie ein Spiegel, der in einen Spiegel in deine Seele schaut“.

Immerhin, bis zur Unendlichkeit wird es nicht dauern, bis Irvine nach seiner Fuß-OP auf den Platz zurückkehrt – und dort Zeichner wie Squires zu neuen Höchstleistungen inspiriert.