„Tore entscheiden“, zitierte Martijn Kaars nach seiner vergebenen Chance beim 0:3 gegen Hoffenheim den Titel der Biografie von Gerd Müller. Ein neuerlicher Treffer wäre nach fast sieben Stunden Torflaute schon hilfreich. Das 1:1 von Andréas Hountondji beim 2:1-Heimsieg der Kiezkicker war bis jetzt das letzte Stürmertor des FC St. Pauli. Neun Halbzeiten, 405 Minuten, versuchten sich die braun-weißen Angreifer seitdem an einem erneuten Erfolg. Vergeblich. Die MOPO beleuchtet die Gründe für die Krise der Offensive.



