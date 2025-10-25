mopo plus logo
Ricky-Jade Jones klatscht mit Oladapo Afolayan ab

Erfolglos: Tore bejubeln ist für Ricky-Jade Jones (l.) und Oladapo Afolayan schon eine Weile her. Foto: WITTERS

paidSechs Stürmer, keine Treffer: Das sind die Gründe für St. Paulis Torflaute

„Tore entscheiden“, zitierte Martijn Kaars nach seiner vergebenen Chance beim 0:3 gegen Hoffenheim den Titel der Biografie von Gerd Müller. Ein neuerlicher Treffer wäre nach fast sieben Stunden Torflaute schon hilfreich. Das 1:1 von Andréas Hountondji beim 2:1-Heimsieg der Kiezkicker war bis jetzt das letzte Stürmertor des FC St. Pauli. Neun Halbzeiten, 405 Minuten, versuchten sich die braun-weißen Angreifer seitdem an einem erneuten Erfolg. Vergeblich. Die MOPO beleuchtet die Gründe für die Krise der Offensive.

