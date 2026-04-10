Es ist eines von noch sechs Finalspielen um den Klassenerhalt. Und doch ganz anders. Besonders. Und besonders schwer. Für die Fans des FC St. Pauli ist das Heimspiel gegen den FC Bayern München ein Highlight, für ihre Mannschaft vor allem eine riesengroße Herausforderung. Aber keine „Mission Impossible“, betont Mathias Pereira Lage, der mit seinem Traumtor gegen Union Berlin gezeigt hat, dass er das Zeug hat, im Saisonendspurt nicht nur als Dauerläufer, sondern auch als Schütze voranzugehen. In der MOPO spricht er über Tor-Flauten, späte Karriere-Träume und seine braun-weiße Zukunft.



