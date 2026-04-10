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Mathias Pereira Lage vom FC St. Pauli im Zweikampf mit Min-jae Kim vom FC Bayern München

Tempo! Gegen die Bayern-Defensive (hier Min-Jae Kim) will Mathias Pereira Lage seine Schnelligkeit ausspielen. Das Hinspiel verlor St. Pauli nach ​​​​​​​starker Leistung unglücklich mit 1:3. Foto: picture alliance / Eibner-Pressefoto

paid„Sechs“: St. Pauli-Profi Pereira Lage bewertet sich und spricht über seinen Vertrag

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Es ist eines von noch sechs Finalspielen um den Klassenerhalt. Und doch ganz anders. Besonders. Und besonders schwer. Für die Fans des FC St. Pauli ist das Heimspiel gegen den FC Bayern München ein Highlight, für ihre Mannschaft vor allem eine riesengroße Herausforderung. Aber keine „Mission Impossible“, betont Mathias Pereira Lage, der mit seinem Traumtor gegen Union Berlin gezeigt hat, dass er das Zeug hat, im Saisonendspurt nicht nur als Dauerläufer, sondern auch als Schütze voranzugehen. In der MOPO spricht er über Tor-Flauten, späte Karriere-Träume und seine braun-weiße Zukunft.

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