Schreck im St. Pauli-Training: Smith bricht zusammen

Die Trainingseinheit am Dienstag stand unter keinem guten Stern für den FC St. Pauli. Zunächst musste ein Profi, der gerade erst sein Comeback gefeiert hatte, abbrechen. Und dann gab es noch einen weiteren Schreckmoment.

Die Szene sah gar nicht dramatisch aus. Es lief eine Spielform auf Kleinfeld, als Eric Smith und Tomoya Ando leicht kollidierten, weil sie sich schlicht nicht hatten sehen können. Da nur wenig Tempo im Spiel gewesen war, ahnte man nichts Böses. Doch Smith hatte sichtlich Probleme und sackte schließlich zusammen, umringt von den Kollegen.

Smith beendet das Training nach Zusammenstoß

Auch die medizinische Abteilung um Chef-Physio Dr. James Morgan eilte hinzu und umsorgte den Schweden, den Ando offensichtlich sehr, sehr unglücklich an einem neuralgischen Punkt getroffen hatte. Nur mit Mühe richtete sich Smith nach einigen Minuten wieder auf, verließ das Spielfeld und ging sichtlich angeknockt gen Kabinentrakt.

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Dort wird er auch Andréas Hountondji angetroffen haben. Der Stürmer, der in Gladbach sein Comeback nach Haarriss im Sprunggelenk gegeben hatte, war schon Minuten vor dem Smith-Unfall reingegangen. Ihn plagten Schmerzen, wobei nicht erkennbar war, woher diese rühren.