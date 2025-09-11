Wenn man lange genug sucht, kann man auch im grundsätzlich Negativen einen positiven Ansatz finden. Natürlich ist es ausgesprochen unschön, dass Jackson Irvine dem FC St. Pauli schon seit Mitte April verletzungsbedingt fehlt. Entsprechend reiste der Kiezklub-Kapitän jetzt auch nicht zu Australiens Nationalelf, um in Hin- und Rückspiel gegen Neuseeland um die „Soccer Ashes“-Trophäe zu kicken. Was wiederum den großen Vorteil in sich barg, dass der 32-Jährige in Hamburg an seinem Comeback arbeiten konnte. Und die Chancen stehen gut, ihn am Sonntag beim Heimspiel gegen Augsburg zumindest wieder im Kader sehen zu können.



