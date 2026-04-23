Verletzung im Training: Schockdiagnose bei St. Paulis Pereira Lage

Wer die Szene live hat miterleben müssen, dem war schnell klar, dass da gerade etwas Folgenreiches geschehen war. Die Bestätigung folgte tags darauf: Mathias Pereira Lage hat sich beim Trainingsunfall am Mittwoch eine schwere Knieverletzung zugezogen und wird dem FC St. Pauli viele, viele Monate fehlen.

Der 29-Jährige hatte sich Sekunden vor dem offiziellen Ende der Einheit in einer Spielform verletzt, als er im Kampf um den Ball mit Torhüter Emil Gazdov extrem unglücklich zusammengerasselt war. Eine ganz bittere und eben auch schlimme Geschichte, das war anhand der Schmerzensschreie des Franzosen sofort ersichtlich. Er wurde sogleich medizinisch betreut und im Anschluss ins Krankenhaus gebracht. Die Untersuchung ergab schließlich die zu befürchtenden Ergebnisse.

St. Paulis Mathias Pereira Lage schwer verletzt

Von einer „komplexen Verletzung mit einem Kreuzbandriss“ schreibt der FC St. Pauli in seiner offiziellen Mitteilung, die am Donnerstagvormittag publik gemacht wurde. „Mathias Pereira Lage soll noch im Lauf des Donnerstags im UKE von Professor Karl-Heinz Frosch operiert werden.“

Mathias Pereira Lage ist Stammkraft bei St. Pauli

Das alles ist natürlich eine Katastrophe. Für den 29-Jährigen, der im vergangenen Sommer von Stade Brest nach Hamburg gekommen war, hier seine erste Auslandsstation überhaupt antrat und menschlich wie sportlich wahnsinnig schnell in der Mannschaft integriert war. Und für den FC St. Pauli, dem in der Crunchtime dieser Saison der nächste Stammspieler nach James Sands wegbrechen wird – doch das war es ja noch nicht.

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Denn anhand der Schwere der Blessur muss man kein Prophet sein, um die These in den Raum zu werfen, dass Pereira Lage im Kalenderjahr 2026 kein Spiel mehr für den FC St. Pauli bestreiten wird. Zu den bisherigen 28 Bundesligaspielen, in denen er zwei Tore erzielte und zwei weitere auflegte, werden erst 2027 weitere dazukommen können.