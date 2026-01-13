Schock auf dem Kiez: St. Pauli-Kapitän Irvine fällt erneut aus – WM in Gefahr?

Es ist ein herber Rückschlag für den FC St. Pauli und seinen Kapitän: Jackson Irvine wird den Kiezkickern „bis auf Weiters“, wie es in einer Mitteilung auf der Homepage des Vereins heißt, nicht zur Verfügung stehen. Den Australier hat es erneut am linken Fuß erwischt.

Der 32-Jährige war bekanntlich lange ausgefallen, hatte sich im April des vergangenen Jahres in London einer OP wegen einer knöchernen Verletzung am Fuß unterzogen. Nach langer Wartezeit mit viel Reha und einigen Nackenschlägen wurde Irvine beim 0:4 gegen Gladbach im Oktober erstmals wieder eingewechselt.

Mit Jackson Irvine wurde St. Pauli wieder stabiler

In der Folge avancierte er zum Stabilitätsfaktor, gab der Mannschaft spürbar die Sicherheit zurück, die lange Zeit abhanden gekommen war, und wurde seiner gewohnten Rolle als Leader wieder gerecht. Mit Irvine und einem umgestellten System im Mittelfeldzentrum schaffte St. Pauli den Turnaround und war guter Dinge, dass es weiter aufwärts geht.

Jackson Irvine droht erneut eine lange Pause

Die Nachricht jetzt, unmittelbar vor dem ersten Pflichtspiel 2026 am Mittwochabend in Wolfsburg, ist natürlich ein Schlag ins Kontor für Coach Alexander Blessin, der am Montag bei der Pressekonferenz noch nichts von der Blessur erwähnt hatte. „Aufgrund der nun aufgetretenen Probleme wird zunächst kein weiterer Einsatz möglich sein“, heißt es in der Mitteilung. Aktuell werde das weitere Vorgehen zwischen allen Beteiligten abgestimmt.

Das könnte Sie auch interessieren: Welche Rolle Manolis Saliakas zukommt

Das alles ist ein deftiger Dämpfer für Braun-Weiß, Irvine – und im Zweifelsfall Australiens Nationalmannschaft. Dort ist Irvine gesetzt und als Leistungsträger für die WM fest eingeplant.