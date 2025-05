Schnäppchen-Preis! Dieser Ex-St. Paulianer ist schon für 80 Millionen zu haben

Ein Superstar im Sonderangebot: Viktor Gyökeres, einst für den FC St. Pauli auf Torejagd, ist jetzt 20 Prozent günstiger zu haben. Der Restpreis ist allerdings immer noch ein stolzer Betrag.

Sein Instagram-Account kann sich über einen Mangel an großen Pötten nicht beklagen. Im jüngsten Beitrag trägt Gyökeres den portugiesischen Pokal durch die Katakomben, natürlich hatte er auch im Finale gegen den Lokalrivalen Benfica für Sporting Lissabon getroffen. Portugiesischer Meister ist sein Klub vorher schon geworden, 39 der 88 Saisontore Sportings gingen auf sein Konto. Zum Vergleich: Der zweitbeste Torschütze der portugiesischen Liga hat gerade 19 Mal geknipst.

Arsenal soll am Star von Sporting Lissabon interessiert sein

Kein Wunder, dass halb Europa den schwedischen Stürmer jagt, der am Mittwoch seinen 27. Geburtstag feiert. In seinem noch drei Jahre gültigen Vertrag mit Sporting ist eine Ablösesumme von 100 Millionen Euro festgeschrieben. Die Portugiesen ließen nun allerdings durchblicken, dass sie schon mit 80 Millionen Euro zufrieden sein könnten. Der FC Arsenal soll laut „Guardian“ intensiv prüfen, ob man das nötige Kleingeld von umgerechnet 67 Millionen britisches Pfund zusammenkratzen kann. Eine förmliche Anfrage soll aber noch ausstehen.

Viktor Gyökeres beißt in die Medaille für die portugiesischen Pokalsieger. IMAGO / HMB-Media Viktor Gyökeres beißt in die Medaille für die portugiesischen Pokalsieger.

Es wäre für Gyökeres eine Rückkehr auf die Insel, auf die es ihn schon als 20-Jährigen zog. 2019 verlieh sein Verein Brighton & Hove Albion ihn an den FC St. Pauli. In der coronabedingt unterbrochenen Saison mit den Kiezkickern gelangen ihm in 26 Spielen sieben Tore, darunter der im Abstiegskampf immens wichtige 1:0-Siegtreffer gegen den 1. FC Nürnberg im Mai 2020. Kurioserweise verbrachte er bei beiden Derbysiegen gegen den HSV jeweils 90 Minuten auf der Bank.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Gesetzlich gegen privat: Der große Kampf um die Arzttermine

Der große Kampf um die Arzttermine Hauptbahnhof-Attacke: Warum das System bei Messer-Angreiferin Lydia S. versagte

Warum das System bei Messer-Angreiferin Lydia S. versagte Schnecken-Ämter: Wütende Mütter demonstrieren gegen Endlos-Wartezeiten beim Elterngeld

Wütende Mütter demonstrieren gegen Endlos-Wartezeiten beim Elterngeld Radler-Boom: Wie die Risiken an den Hauptachsen zunehmen

Wie die Risiken an den Hauptachsen zunehmen Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: Der große HSV-Hype – neuer Rekord bei Trikotverkäufen und alle wollen dieses eine Shirt

Der große HSV-Hype – neuer Rekord bei Trikotverkäufen und alle wollen dieses eine Shirt 20 Seiten Plan7: Hamburg feiert die Speicherstadt, britische Durchstarter in der Fabrik und Geschichten vom Jenischpark

Nach einem Jahr war das Abenteuer Millerntor wieder vorbei, Brighton lieh ihn an Swansea weiter und verkaufte ihn schließlich nach Coventry, wo er seinen Durchbruch schaffte. 2023 kaufte ihn Sporting Lissabon für rund 25 Millionen Euro und wurde mit ihm zweimal Meister.

Das könnte Sie auch interessieren: Geht er oder bleibt er? So ist der St. Pauli-Zeitplan beim Guilavogui-Deal

Den Titel-Hattrick müssen sie wohl ohne Gyökeres anpeilen, denn irgendeinem großen Klub dürfte ein Top-Stürmer im besten Fußballeralter die 80 Millionen Euro wert sein. „So ist Fußball, man weiß nie, was passieren kann“, äußerte sich der Umworbene kürzlich: „Ich bin noch hier, niemand kann die Zukunft vorhersagen, mal sehen.“