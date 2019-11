Schmerzhafte Erinnerungen: Aue? Für St. Paulis Buchtmann Schnee von gestern

Wenn einer bei St. Pauli wissen könnte, warum es im Erzgebirge einfach nicht läuft, dann er: Christopher Buchtmann. Kein Spieler in der Geschichte des Kiezklubs kickte häufiger gegen Aue als er – achtmal. Nur einen Sieg konnte er feiern.

„Wenn ich das wüsste“, stöhnt Buchtmann bei der Frage der MOPO nach dem Grund für St. Paulis Aue-Fluch und überlegt lange. „Ehrlich gesagt, habe ich auch keine Erklärung. Aber in Aue ist es schon speziell.“

Aue-Negativserie im Hinterkopf?

Ob man als St. Pauli-Spieler die Negativserie „vielleicht doch im Hinterkopf hat ...“, sinniert der 27-Jährige, der derzeit im Reha-Training ist, um dann kämpferisch anzufügen: „Jeder sagt, da holen wir sowieso nichts mit unserer Scheiß-Bilanz. Aber jetzt können wir beweisen, dass es doch anders geht!“

Einziger Sieg in Aue nach Schnee-Chaos

Anders. So wie am 6. Dezember 2013. St. Pauli siegte unter Trainer Roland Vrabec im Erzgebirge mit 2:0 – und das nach einer von heftigem Schneefall verzögerten zwölfstündigen Bus-Anreise. „Das werde ich nie vergessen“, sagt Buchtmann, der das 1:0 von Fin Bartels aufgelegt hatte. Das zweite Tor zum bis heute einzigen Sieg in Aue erzielte Michael Gregoritsch. „Das war ein geiles Spiel. Daran erinnert man sich gerne.“

Zum Vergessen waren dagegen die meisten seiner anderen sieben Spiele. Besonders schmerzhaft: Sein erstes Duell mit St. Pauli gegen Aue am 9. Dezember 2012. Damals gingen die Kiezkicker am verschneiten Millerntor 0:3 unter. Zum Glück Schnee von gestern.