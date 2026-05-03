Es gibt drei Wahrheiten über den FC St. Pauli im Klassenkampf der Bundesliga, die entscheidend sein werden für den Ausgang der Mission. Eine davon ist in höchstem Maße besorgniserregend und isoliert betrachtet fast schon entmutigend. Die anderen beiden Wahrheiten geben Anlass zur Zuversicht und eine davon hat mit dem Millerntor zu tun. Was auch sonst sollte den Kiezkickern und ihren Fans in diesen Tagen die größte Hoffnung auf die Rettung machen? Das eigene Stadion bietet sowohl auf dem Rasen als auch auf den Rängen und vor allem in Kombination den maximalen Spielraum.



