mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
St. Pauli-Profis laufen am Millerntor zu einem Spiel der Bundesliga ein

Das Stadion ist das Faustpfand des FC St. Pauli. Am Millerntor holte der Kiezklub in dieser Saison 65 Prozent seiner Punkte. Foto: WITTERS

paidSchmerzhaft und hoffnungsvoll: St. Paulis drei Wahrheiten im Klassenkampf

kommentar icon
arrow down

Es gibt drei Wahrheiten über den FC St. Pauli im Klassenkampf der Bundesliga, die entscheidend sein werden für den Ausgang der Mission. Eine davon ist in höchstem Maße besorgniserregend und isoliert betrachtet fast schon entmutigend. Die anderen beiden Wahrheiten geben Anlass zur Zuversicht und eine davon hat mit dem Millerntor zu tun. Was auch sonst sollte den Kiezkickern und ihren Fans in diesen Tagen die größte Hoffnung auf die Rettung machen? Das eigene Stadion bietet sowohl auf dem Rasen als auch auf den Rängen und vor allem in Kombination den maximalen Spielraum.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test