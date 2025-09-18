Braun und Weiß waren drei Jahre lang seine Farben und Johannes Eggestein hat nicht nur gerne das Trikot des FC St. Pauli getragen, sondern auch die Werte des Vereins verinnerlicht und vertreten. Violett und Weiß stehen ihm nicht minder gut. Seit dieser Saison stürmt er für den österreichischen Traditionsklub Austria Wien und hat sich gerade mit einem Volltreffer in die Herzen der Fans geschossen. In der MOPO erzählt Eggestein von seinem neuen Leben, alter Verbundenheit, Abschiedsschmerz und Aufbruchstimmung. Er berichtet, wie es zu seinem Aus beim Kiezklub kam, erinnert sich an ein ganz besonderes Tor für die „Boys in Brown“ und verrät, warum ihn Hamburg nicht loslässt.



