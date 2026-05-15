Kann sich St. Pauli noch in die Relegation retten? Das sagen die Fans!

90 Minuten zwischen Hoffnung und Abstiegsangst: Am Samstag empfängt der FC St. Pauli den VfL Wolfsburg am Millerntor zum „Endspiel“ um den Klassenerhalt (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de). Nur ein Sieg kann die Kiezkicker noch auf den Relegationsplatz bringen, sofern Heidenheim parallel Mainz nicht an die Wand spielt. Ansonsten geht’s in die Zweite Liga. Kapitän Jackson Irvine spricht von einem Spiel wie „ein Pokalfinale“. Und die Fans? Die MOPO hat sich rund ums Millerntor umgehört, ob es noch Hoffnung auf den Klassenerhalt gibt.

Und was sagen die St. Pauli-Fans?

Aaro K. hat noch Hoffnung für den Klassenerhalt. / Florian Quandt Aaro K. hat noch Hoffnung für den Klassenerhalt.

Aaro K. aus Borgfelde (25, Austauschstudent): Der Finne verfolgte sein letztes St. Pauli-Spiel 2016 in der 2. Bundesliga und die Jungs zeigten sich von ihrer besten Seite. Dort habe er gesehen, was das Team draufhat, und er glaubt noch an den Klassenerhalt. „Die Fanbase gibt mir Hoffnung“, sagt er und meint, die Heimspiel-Atmosphäre mit vielen Fans vor Ort würde uns zum Sieg verhelfen. Verfolgen wird er das Spiel im „Knust“ (Neuer Kamp 30). Aaros Tipp: Ein knappes 1:0 gegen die Wölfe.

Familie Meier aus Eimsbüttel: „Die Hoffnung stirbt zuletzt!“ / Florian Quandt Familie Meier aus Eimsbüttel: „Die Hoffnung stirbt zuletzt!“

Katja (46) und Patrick M. (49) mit Sohn Paul (10) aus Eimsbüttel (PR-Managerin und Diplom-Ingenieur): Die Drei sind seit Jahren Fans und noch voller Zuversicht. Sie setzen vor allem auf die Unterstützung von den Rängen. „Die Fans vor Ort machen viel aus“. DIe Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Sohn Paul ist davon nicht restlos überzeugt: „Ich habe das Gefühl, die Spieler haben innerlich schon aufgegeben.“ Papa Patrick gibt sich kämpferisch: „Der FC St. Pauli muss sich jetzt reinstemmen.“ Und über welchen Gegner würden sie sich im Falle einer Relegation freuen? Egal. Zumindest fast. Hannover wäre wohl eher unglücklich.

St. Pauli Fan Dennis Specht schätzt die Chancen auf einen Sieg am Samstag als sehr gering ein. / Florian Quandt St. Pauli Fan Dennis Specht schätzt die Chancen auf einen Sieg am Samstag als sehr gering ein.

Dennis S. aus Bergedorf (26, Lehrer): Vor dem Liga-Finale hat sich der Bergedorfer nochmal im Fanshop eingedeckt. So richtig hoffnungsvoll ist er aber nicht mehr. „Ich bin nicht pessimistisch, sondern realistisch“, sagt er und schätzt die Chancen auf die Relegation aufgrund der vergangenen Spiele als sehr gering ein. Die Schuld für die schlechte Siegesquote der letzten Wochen sehe er nicht ausschließlich bei dem Trainer Alexander Blessin. „Viele Faktoren haben da zusammengespielt, ich möchte nicht alles auf den Trainer schieben. Es gab vor allem viele Ausfälle aufgrund von Verletzungen.“ Trotz der geringen Chance wird er das Spiel gemeinsam mit Freunden zu Hause verfolgen. Für den Fall der Relegation würde er sich den SC Paderborn wünschen, da bei ihren Spielen „immer gute Stimmung“ herrsche.

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St. Pauli-Fan Oliver Hobusch: „Ich bin die Gegengerade!“ / Florian Quandt St. Pauli-Fan Oliver Hobusch: „Ich bin die Gegengerade!“

Oliver H. aus Tangstedt (58, Rentner): Der Tangstedter ist Gegengeraden-Veteran und am Samstag im Stadion dabei. Sein Wunsch ist natürlich die Relegation. Was ihm Hoffnung mache, sei das Spiel gegen den Leipzig am vergangenen Samstag: „Da konnte man durchaus viel Gutes sehen.“ Für das Endspiel gegen Wolfsburg wünscht er volle Offensive. Oliver hofft darauf, dass Blessin Kaars und Ceesay gemeinsam von Anfang an im Sturm bringt. In der Relegation wünscht er sich „alles außer Hannover 96“. Aber erstmal muss der Einzug in die Relegation gelingen …