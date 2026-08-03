Er war einer der Gewinner der Vorbereitung des FC St. Pauli. Doch wenige Tage vor dem Saisonstart hat es Youngster Rawley St. John schwer erwischt. Bitterer geht es kaum.

Sein Mitspieler und Freund ahnte das Unheil schon. „Das ist sehr scheiße für ihn“, hatte Stürmer Martijn Kaars nach der unglücklichen Verletzung von Rawley St. John in der Schlussphase der Saison-Generalprobe des FC St. Pauli gegen Deportivo A Coruña (2:2) voller Mitgefühl gesagt. Am Montagnachmittag gab der Kiezklub die Diagnose bekannt. Sie deckt sich mit Kaars' Einschätzung nach der Partie am Millerntor am Samstagabend.

Der 21-jährige St. John hat sich eine Meniskusverletzung im rechten Knie zugezogen, wie der Verein nach der MRT-Untersuchung mitteilte. Nach MOPO-Informationen steht sogar eine Operation an.

Der Australier wird wochenlang ausfallen und muss seine Hoffnungen auf sein Profidebüt erst einmal begraben. Die Verletzung hatte er in der 117. Minute des 120-minütigen XXL-Tests erlitten, als er mit einer eingesprungenen Grätsche noch einen Ball erreichen hatte wollen.

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St. Pauli-Test: Rawley St. John erleidet Meniskusverletzung

Es ist das abrupte und bittere Ende einer sommerlichen Erfolgsgeschichte. U23-Spieler St. John hatte die gesamte Saisonvorbereitung bei den Profis bestritten, dabei überzeugt und sich nach dem Abgang von Manolis Saliakas als erster Ersatz für die Rechtsverteidiger-Position hinter dem gesetzten Arkadiusz Pyrka empfohlen.

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St. Pauli hat mit dem Finnen Rony Jansson zwar gerade einen Spieler für diese Rolle verpflichtet, aber St. John hatte den Vorteil, schon seit Wochen mit der Mannschaft zu trainieren und eingespielt zu sein.

Alle Hoffnungen des Youngsters, diesen zweitlichen Vorsprung zu nutzen, in den ersten Saisonspielen als Reservist auf der Ersatzbank zu sitzen oder gar als Einwechselspieler sein Profidebüt feiern zu können, sind nun geplatzt.