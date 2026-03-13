Sands-Schock bei St. Pauli! Läuft der US-Amerikaner nie wieder für den Kiezklub auf?

Es trug sich zu auf einer völlig unspektakulären Stelle des Platzes. So ziemlich exakt auf Höhe der Mittellinie, mehr oder weniger direkt vor der Bank des FC St. Pauli hatte Frankfurts Ritsu Doan am vergangenen Sonntag James Sands rüde umgegrätscht. Der US-Amerikaner machte zunächst nach kurzer Behandlung noch weiter, wenige Minuten später aber ging dann nichts mehr. Sands unterzog sich mehreren Untersuchungen, jetzt ist die Diagnose da – und die ist maximal bitter.

Der 25-Jährige hat sich eine doch heftigere „Verletzung am linken Sprunggelenk zugezogen“ und muss operiert werden, wie der Verein am Freitagvormittag bekanntgab. Das ist zwei Monate vor Saisonende natürlich eine dramatische Erkenntnis, die gravierende Folgen haben kann. Zum einen für den FC St. Pauli, bei dem Sands durchgehend ein stabilisierender Faktor gewesen ist. Mit seiner unaufgeregten und dennoch schwer effizienten Spielweise hat der dem Gesamtkonstrukt sehr gut getan. Zudem war ihm beim 2:3 in Dortmund sein erste Bundesliga-Treffer gelungen.

Muss St. Paulis James Sands die WM abschreiben?

Vor allem aber für Sands persönlich ist es eine absolute Hiobsbotschaft. Der Defensivmann hat das große Ziel, sich für den Kader der Nationalmannschaft bei den Weltmeisterschaften im eigenen Land zu empfehlen – und ist nun für lange Zeit zum Nichtstun verurteilt. Das Schicksal meint es diesbezüglich wahrlich nicht gut für Sands, der nicht zum ersten Mal in Braun-Weiß eine schwere Verletzung erlitten hat.

Schlimmstenfalls letzter Kiezklub-Einsatz für James Sands

Auch im Februar 2025 gab es – wie nun gegen Frankfurt – die Bilder, dass Sands im Fünfmeterraum vor der Südtribüne saß und sich nicht mehr ohne Hilfe vom Platz bewegen konnte. Damals, im Heimspiel gegen Freiburg, hatte er sich eine komplexe Sprunggelenkverletzung mit Innenbandriss sowie einen Wadenbeinbruch zugezogen und war bis zum vergangenen Sommer ausgefallen.

Das könnte Sie auch interessieren: St. Paulis Lazarett-Bericht

Richtig bitter für Sands: Das Spiel am vergangenen Sonntag war das letzte im Trikot des FC St. Pauli. Das Leihgeschäft mit New York City FC endet nach dann eineinhalb Jahren im Sommer. Die Kiezkicker sprachen in ihrer Mitteilung von einem Ausfall bis Saisonende. Die Operation soll bereits am Freitag stattfinden.