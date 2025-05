Sands-Rückkehr macht St. Pauli froh: „Da geht einem schon das Herz auf“

Es war am vergangenen Dienstag, als ein nicht erwarteter Gast plötzlich in Begleitung von Physiotherapeut Frederik Bokelmann den Rasen an der Kollaustraße betrat, um in Laufschuhen Runden zu drehen: James Sands war wieder da, rund zehn Wochen nach seiner beim 0:1 gegen Freiburg erlittenen schweren Verletzung.

Wadenbeinbruch und Innenbandriss – das Gesamtpaket der schlimmen Blessur, die sich der US-Amerikaner in der letzten Aktion gegen Freiburg zugezogen hatte, war ein richtig großes und hatte unter anderem eine Operation zur Folge sowie das sichere Saison-Aus. Der Leihspieler von New York City FC aber blieb während der gesamten Phase in Hamburg. Ein Hinweis darauf, dass er über die Saison hinaus an der Elbe bleibt?

Bleibt James Sands ein weiteres Jahr bei St. Pauli?

Das wäre zu viel hineininterpretiert, befand Trainer Alexander Blessin. „Aber es ist natürlich schon so, dass er sich wohl fühlt. Wir hatten hier die Erstversorgung und haben dann mit New York vereinbart, dass er die Reha hier macht.“ Und bislang habe die Geschichte „einen guten Heilungsverlauf“ genommen, „ich bin da guter Dinge“.

Überhaupt freute sich der Trainer über die sukzessive Rückkehr des 24-Jährigen, der so unfassbar schnell Fuß gefasst hatte beim FC St. Pauli. „Man hat ihn am Anfang immer nur auf Krücken und dann den Werdegang gesehen mit leichten Gehversuchen“, erinnerte sich Blessin. „Und wenn man ihn dann mit Joggingschuhen sieht, da geht einem schon das Herz. Wir wissen natürlich alle, dass er noch einen Weg vor sich hat, aber das war der erste Step, den er jetzt gegangen ist.“

Weitere sollen alsbald folgen, denn: „Das sah relativ gut aus. Ich hab vorgestern seinen Knöchel nochmal selber inspiziert, so als Hobby-Doktor. Die Schwellung ist gut abgeklungen, er reagiert auch nicht groß auf Belastung.“ Wie es mit Sands nach Saisonende weitergeht, ist noch nicht final beschlossen. Es besteht aber durchaus die Möglichkeit, die Leihe via Option um ein weiteres Jahr zu verlängern.