Manolis Saliakas stand eigentlich nicht auf der Abgabe-Liste beim FC St. Pauli, befindet sich aber nun kurz vorm Wechsel nach Piräus. Weitere Profis werden vermutlich folgen, nur wann, ist zurzeit nicht absehbar.

Und plötzlich nahm die Nummer doch sehr schnell massiv an Fahrt auf: Hatte es am Dienstagabend beim FC St. Pauli noch geheißen, für die nahe Zukunft würde sich nichts unmittelbar abzeichnen im personellen Bereich, so war am Donnerstagmorgen viel Tempo drin.

Der eine war kaum da, da war ein anderer schon weg: Am Mittwochmittag war Eric Smith im Trainingslager der Kiezkicker in Flachau angekommen, hatte am Nachmittag erstmals trainiert, wenngleich natürlich größtenteils individuell nach seinem Urlaub im Anschluss an die WM-Teilnahme mit Schweden. Es sollte die einzige Einheit bleiben, die Smith zusammen mit seinem langjährigen Weggefährten Manolis Saliakas bestreiten sollte.

Saliakas wird wohl St. Pauli gen Piräus verlassen

Anzeige

Der Grieche, am Mittwochvormittag noch im Pech bei Trainingsunfällen mit Louis Oppie („Irgendwie haben wir uns ein bisschen verhakt mit den Füßen. Aber ich glaube, nur der Schuh ist kaputtgegangen und nicht der Fuß von ihm“) und einem Metall-Dummy, war am Donnerstagmorgen schon nicht mehr vor Ort. Olympiakos Piräus scheint ernst zu machen im bekannt gewordenen Werben um den Rechtsverteidiger, der einem Wechsel in die griechische Heimat gegenüber natürlich nicht abgeneigt ist.

Die Personalie Saliakas zeigt, wie schnell es gehen kann im Business Profifußball – und dass man beim FC St. Pauli wachsam sein muss. Das wird indes für Sportchef Andreas Bornemann und Co. keine neue Erkenntnis sein, vermutlich hat der 54-Jährige auch schon einen Saliakas-Nachfolger an der Angel. Dem Vernehmen nach zwischen 1,3 und 1,5 Millionen Euro, die Piräus wohl zu zahlen bereit war, könnten reinvestiert werden. Und vermutlich wird noch mehr Geld dazukommen.

Anzeige

Smith, Fujita, Irvine und Metcalfe: Weitere offene Personalien

Denn es gibt weiterhin Wackelkandidaten, die Braun-Weiß schon bald gegen andere Vereinsfarben tauschen könnten. Smith ist einer davon: Nach fünf Jahren auf dem Kiez strebt der 29-Jährige nach Tapetenwechsel. Auch Joel Chima Fujita würde sich gewiss nicht wehren, wenn sich irgendein Erstligist meldet. Zudem herrscht heiteres Rätselraten in Bezug auf die beiden Australier Jackson Irvine und Connor Metcalfe.

Anzeige

Es wird also so schnell nicht langweilig werden rund um den FC St. Pauli. Und wenn Bornemann sagt, er rechne damit, dass es vor allem in den letzten zwei Wochen des am 1. September schließenden Transferfensters hoch hergehen werde, dann kann man sich darauf einstellen, dass es ein langer Sommer werden kann.