Am 1. August empfängt der FC St. Pauli einen spanischen Erstligisten, der bis vor Kurzem noch anders hieß. Was dahintersteckt und wie man an Tickets für die Saisoneröffnung kommt.

Es ist noch exakt drei Wochen hin, aber der frühe Vogel hat bekanntlich die größten Aussichten auf eine fette Beute: Am Abend des 1. August empfängt der FC St. Pauli den spanischen Erstligisten RC Deportivo De A Coruña zur offiziellen Saisoneröffnung am Millerntor. Der Kartenverkauf hat bereits begonnen, die Preise für den XXL-Kick sind erschwinglich.

Der Gegner hieß bis vor Kurzem noch anders. Ein gewisser Roy Makaay stürmte und knipste einst für Deportivo La Coruña, kurz „Depor“, und führte den Klub anno 2000 sogar zur spanischen Meisterschaft. Bis vor wenigen Wochen hatte sich am Namen nichts geändert, obwohl es schon lange Debatten gegeben hatte. „La Coruña“ ist Spanisch, „A Coruña“ der offizielle Name der Hafenstadt in der autonomen Region Galicien.

St. Paulis Gegner änderte erst kürzlich seinen Namen

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Die mögliche Namensänderung war seit 1998, als die Stadt offiziell den Namen A Coruña erhielt, ein immer wiederkehrendes Diskussionsthema. Im Juni – der Klub war nach vielen Jahren des Darbens gerade wieder in die 1. Liga aufgestiegen – wurden die Vereinsmitglieder zur Abstimmung aufgerufen. Und 79,41 Prozent der teilnehmenden Menschen votierten schließlich für die Namensänderung.

Entsprechend gastiert eine etablierte Hausnummer des iberischen Fußballs in neuer Verpackung am Millerntor, und das auch noch länger als im Fußball gewöhnlich. Denn gespielt wird zunächst normal über zweimal 45 Minuten, danach wird es aber noch ein drittes Drittel über 30 Minuten geben. Viel Sport also für vergleichsweise wenig Geld: Karten für Erwachsene kosten zwischen zehn Euro (Stehplatz Süd) und 38 Euro (Haupttribüne), Kinder sind zwischen fünf und 28 Euro dabei.

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Vorverkauf fürs Spiel gegen RC Deportivo De A Coruña hat begonnen

Anders als bei Liga-Heimspielen – darauf weist der Verein ausdrücklich hin – befindet sich der Familienblock auf der Haupttribüne im Block H9. Tickets auf dieser Tribüne sind Erwachsenen mit Kindern vorbehalten und preisreduziert. Die Familientickets müssen neuerdings über ein Online-Formular angefragt werden, und zwar bis einschließlich Sonntag (12.7.).

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Geplant ist bislang, nur drei Tribünen für das Event zu öffnen. Sollte die Nachfrage größer sein, würde auch die bisher nicht vorgesehene Nordtribüne freigegeben werden.